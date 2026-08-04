किसने किया लाल सागर में भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमला? सभी 14 क्रू मेंबर बचाए गए

Indian Ship Attacked: भारत ने लाल सागर में डूबे भारतीय झंडे वाले जहाज पर हमले की निंदा की है. इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

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(photo credit, IANS, for representation only)

सोनोवाल ने जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की

सभी 14 नाविकों (जिनमें 13 भारतीय शामिल हैं) को सुरक्षित हैं

हूती समूह ने सऊदी अरब पर “नौसैनिक नाकाबंदी” की घोषणा की थी

Indian Ship Attacked: भारतीय झंडे वाला कमर्शियल जहाज MSV फैज नूर ओलिय्या मंगलवार को यमन के तट के पास लाल सागर में डूब गया. सभी 14 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने जहाज पर हुए हमले की निंदा की है. यह एक मालवाहक जहाज था और इस पर विस्फोटकों से लदी नाव ने हमला किया था. बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ‘X’ पर एक पोस्ट में बताया कि 13 भारतीयों समेत सभी 14 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया है और वे सुरक्षित हैं.

कहां हुआ ये हमला ?

MSV फैज नूर ओलिय्या नाम के जहाज पर हूथी के कब्जे वाले बंदरगाह शहर होदेइदाह से लगभग 13 नॉटिकल मील दक्षिण में हमला किया गया.

किसने किया हमला ?

यमन की नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स ने हमले के लिए हूथी ग्रुप को जिम्मेदार ठहराया है. एक बयान में कहा कि कोस्ट गार्ड और नेवी की यूनिट्स ने नाविकों को बचाने के लिए एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया है. यमनी कोस्ट गार्ड ने बचाए गए क्रू सदस्यों को मोखा बंदरगाह पहुंचाया है. हालांकि अभी तक हूतियों ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

क्या बोला विदेश मंत्रालय ?

एक बयान में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमनी अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा रहा है. मंत्रालय ने बचाव अभियान में मदद के लिए यमनी अधिकारियों का भी धन्यवाद किया. हूती समूह ने सऊदी अरब पर “नौसैनिक नाकाबंदी” की घोषणा की थी. समूह का कहना है कि यह कदम उन क्षेत्रों की लंबे समय से चली आ रही नाकेबंदी के जवाब में उठाया गया है, जो उसके नियंत्रण में हैं.

23 जुलाई को प्रसारित एक बयान में यमन के हूती समूह ने दावा किया था कि उसने लाल सागर में सऊदी अरब के दो तेल टैंकरों, ‘एन्सेलिया’ और ‘लैला’ पर हमला किया था. समूह का कहना था कि इस हमले में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के साथ-साथ ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. हूतियों ने आरोप लगाया था कि इन जहाजों ने हाल ही में घोषित किए गए उनके समुद्री प्रतिबंधों का उल्लंघन किया था.