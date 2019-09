न्यूयॉर्क: अमेरिका पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन, ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन के अपने समकक्षों के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने ऊर्जा, तकनीक एवं द्विपक्षीय संबंधों जैसे विभिन्न मामलों पर चर्चा की. जयशंकर ने ट्वीट किया कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक ‘हमारे संबंधों की समीक्षा करने के लिए लाभकारी रही’. जयशंकर ने कहा कि उन्हें चेक गणराज्य के विदेश मंत्री टॉमस पेट्रिक के साथ ‘मिलकर खुशी’ हुई और इस दौरान ‘चेक गणराज्य, वाइसग्राद समूह और यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग पर चर्चा’ की गई.

Met FM Wang Yi of China. Was helpful in stock-taking of our relationship. pic.twitter.com/oQunc25HRW

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) September 25, 2019