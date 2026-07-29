क्या H-1B वीजा होल्डर्स भारतीयों के लिए ग्रीन कार्ड पाना होगा आसान, नया बिल तैयार, क्या पास हो पाएगा?

H-1B Visa: इस प्रस्ताव को भारतीय पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो H-1B वीज़ा होल्डर्स का एक बड़ा हिस्सा हैं. भारतीय रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड की सीमाओं के कारण स्थायी निवास के लिए लंबे समय तक इंतजार करते हैं.

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(अभी इस बिल का पास होना एक दूर का सपना है, क्योंकि रिपब्लिकन इसके विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं.photo credit, IANS, for representation only)

H-1B Visa: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लगातार आप्रवासन-विरोधी रुख के बीच, एक डेमोक्रेटिक सीनेटर ने भारत के H-1B वीजा होल्डर्स समेत अमेरिका में लंबे समय से रह रहे लाखों लोगों को स्थायी रूप से रहने का रास्ता देने के लिए एक नई पहल शुरू की है. अगर यह कानून बन जाता है, तो इससे उन आप्रवासियों के लिए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने का प्रावधान बनेगा जो कम से कम सात साल से लगातार अमेरिका में रह रहे हैं.

80 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा



कैलिफोर्निया के सीनेटर एलेक्स पैडिला ने कहा कि उनका प्रस्ताव आप्रवासन से जुड़े उस नियम को आधुनिक बनाएगा जिसे 1986 के बाद से अपडेट नहीं किया गया है, और इससे 80 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा.

क्या है एलेक्स पैडिया का पूरा बयान

पैडिला ने बयान में कहा, एक साल पहले, मैंने कड़ी मेहनत करने वाले आप्रवासियों के साथ ट्रंप प्रशासन के क्रूर व्यवहार का विरोध करने के लिए यह बिल पेश किया था. तब से, राष्ट्रपति ट्रंप का डर फैलाने का अभियान और तेज हो गया है, और परिवार लगातार अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं, जबकि उन्होंने इस देश में अपना जीवन बनाया है. अमेरिकी कांग्रेस उन लाखों लंबे समय से रह रहे निवासियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो हर दिन हमारी अर्थव्यवस्था और समुदायों में योगदान देते हैं. अब समय आ गया है कि हम अपने आप्रवासन कानूनों को आधुनिक बनाएं और कानूनी रूप से स्थायी निवास के लिए एक निष्पक्ष रास्ता बनाएं.

अभी बिल का पास होना क्यों मुश्किल

अभी इस बिल का पास होना एक दूर का सपना है, क्योंकि रिपब्लिकन इसके उलट दिशा में काम कर रहे हैं.

कम से कम सात साल से अमेरिका में रहे लोगों को फायदा

‘इमिग्रेशन एक्ट ऑफ़ 1929 के आप्रवासन प्रावधानों को नवीनीकृत करना’ (Renewing Immigration Provisions of the Immigration Act of 1929) नाम का यह कानून उन आप्रवासियों को कानूनी रूप से स्थायी निवासी का दर्जा पाने के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा जो कम से कम सात साल से अमेरिका में रह रहे हैं. आवेदकों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और उन्हें ग्रीन कार्ड के लिए ज़रूरी सभी मौजूदा शर्तों को पूरा करना होगा.

किन लोगों को होगा फायदा