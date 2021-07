काबुल: भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी (Danish Siddiqui) अफगानिस्तान में लड़ाई की कवरेज करने के दौरान मारे गए. घटना के वक्त वह अफगान बलों और तालिबान के आतंकवादियों के बीच कंधार में हो रही भीषण लड़ाई (clash between Afghan security forces and Taliban fighters) की कवरेज कर रहे थे. पुलित्जर पुरस्कार विजेता सिद्दीकी की उम्र 40 से 45 वर्ष के बीच थी. सिद्दीकी मुंबई के रहने वाले थे और न्‍यूज एजेंसी रॉयटर के लिए काम कर रहे थे.Also Read - Video: PAK PM इमरान खान इस सवाल से भागते आए नजर, आतंकवाद पर इधर-उधर की बातें

सिद्दीकी मुंबई के रहने वाले थे. उन्हें रॉयटर के फोटोग्राफी स्टाफ के सदस्य के तौर पर पुलित्जर पुरस्कार मिला था. उन्होंने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया से अर्थशास्त्र में स्नातक किया था और 2007 में जामिया के एजेके मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर से मास कम्युनिकेशन का अध्ययन किया था. वह 2010 में रॉयटर से जुड़े थे. Also Read - Mumbai Local Train Updates: मुंबई में कई जगह भारी बारिश के चलते लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित

Reuters journalist Danish Siddiqui killed while covering a clash between Afghan security forces and Taliban fighters near a border crossing with Pakistan: Reuters pic.twitter.com/vBfhXSaD1E

— ANI (@ANI) July 16, 2021