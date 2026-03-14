दुबई में जिंदगी की जंग लड़ रही मां, इलाज के खर्च के लिए बेटे ने दुनिया से लगाई मदद की गुहार

थिलक्कुमार की मां कुछ समय पहले उनसे मिलने दुबई आई थीं, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई. पिछले 40 दिनों से वह ICU में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं.

Published date india.com Published: March 14, 2026 8:38 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
दुबई में जिंदगी की जंग लड़ रही मां, इलाज के खर्च के लिए बेटे ने दुनिया से लगाई मदद की गुहार
अस्पताल का रोजाना खर्च लगभग 3 लाख रुपये है, जिसमें कई बार विशेष इलाज का खर्च शामिल नहीं होता.

दुबई को हमेशा से दुनिया के सबसे सुरक्षित जगहों में गिना जाता है, यहां लाखों प्रवासी बेहतर जिंदगी की तलाश में बसते हैं. लेकिन मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान की सैन्य कार्रवाई के बाद, हालात थोड़े बदल गए हैं. अमेरिका और इजरायल के हमलों के जवाब में ईरान की कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा कर दी है. दुबई जैसे व्यस्त और चमकदार शहर में भी अब कभी-कभी आसमान में ड्रोन, दूर से आती धमाकों की आवाज और उड़ानों में रुकावट जैसी खबरें सुनने को मिल रही हैं. इससे वहां रहने वाले परिवारों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है. उड़ानों के रद्द होने, यात्रा खर्च बढ़ने और क्षेत्रीय तनाव के कारण कई लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं.

तमिलनाडु के एक परिवार की दुबई में बढ़ी मुश्किलें

ऐसी ही एक कहानी तमिलनाडु के रहने वाले थिलक्कुमार जलाथु अनिरुथराज और उनकी पत्नी शामीनी रमेश की है. दोनों करीब आठ साल पहले बेहतर भविष्य की उम्मीद में दुबई आए थे. सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आ गई. थिलक्कुमार की मां कुछ समय पहले उनसे मिलने दुबई आई थीं, तभी उन्हें अचानक गंभीर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया. हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा. पिछले करीब 40 दिनों से वह ICU में भर्ती हैं और वेंटिलेटर पर हैं. डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें अभी कम से कम दो महीने और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है. बेटे के लिए यह स्थिति बेहद दर्दनाक है.

दुबई में एक दिन का अस्पताल खर्च लाखों में

मां की बीमारी से ज्यादा चिंता अब इलाज के बढ़ते खर्च की है. अस्पताल का रोजाना खर्च लगभग 3 लाख रुपये है, जिसमें कई बार विशेष इलाज का खर्च शामिल नहीं होता. अब तक कुल बिल करीब 1.25 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है और हर दिन इसमें लगभग 4 लाख रुपये और जुड़ रहे हैं. एक सामान्य नौकरी करने वाले परिवार के लिए इतनी बड़ी रकम जुटाना लगभग नामुमकिन है. NDTV से बात करते हुए थिलक्कुमार ने बताया कि वह अपनी मां को बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई है. इस स्थिति ने पूरे परिवार को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी तोड़ दिया है.

भारत लाने में भी हो रही मुश्किल

स्थिति को देखते हुए परिवार ने मां को भारत लाकर इलाज कराने का फैसला किया, क्योंकि यहां इलाज सस्ता हो सकता है. डॉक्टरों ने 4 मार्च को उन्हें मेडिकल एस्कॉर्ट के साथ कमर्शियल फ्लाइट से भेजने की अनुमति भी दे दी थी, जिसकी लागत लगभग 7 लाख रुपये होती. लेकिन क्षेत्र में बढ़ते युद्ध और उड़ानों में बाधा के कारण वह फ्लाइट रद्द हो गई. अब उनके पास एकमात्र विकल्प प्राइवेट एयर एंबुलेंस का है. मौजूदा हालात के कारण इसकी कीमत भी कई गुना बढ़कर लगभग 50 लाख रुपये हो गई है. इतना ही नहीं, युद्ध के कारण एयर एंबुलेंस भी बेहद कम हो गई है, जिससे समय पर व्यवस्था करना और मुश्किल हो गया है.

परिवार ने की मदद की अपील

इस मुश्किल समय में थिलक्कुमार और उनकी पत्नी दुनिया भर के लोगों से मदद की उम्मीद कर रहे हैं. उन्हें अस्पताल से कुछ छूट मिलने की उम्मीद हैं, लेकिन वह भी सीमित ही हो सकती है. साथ ही वे दुबई की कुछ चैरिटी संस्थाओं से भी संपर्क कर रहे हैं. परिवार का कहना है कि उनके लिए हर दिन बहुत भारी है क्योंकि समय के साथ अस्पताल का बिल भी बढ़ता जा रहा है. भावुक होते हुए शामीनी कहती हैं कि इतने साल दुबई में रहने के बावजूद उन्होंने कभी ऐसी स्थिति की कल्पना भी नहीं की थी.

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Gargi Santosh

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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