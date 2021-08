Afghanistan, Indian nationals, Afghan Hindu, Sikh, Sri Guru Granth Sahib, Afghanistan, Kabul: अफगानिस्‍तान की राजधानी काबुल में फंसे भारतीय नागरिकों समेत 46 अफगान हिंदू और सिखों को एक विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि वहां से ये लोग विमान में तीन श्रीगुरुगंथ साहिब साथ में ला रहे हैं. इसका वीडियो सामने आया है.Also Read - काबुल में गुरुद्वारे में फंसे 260 से अधिक सिखों को निकलने के लिए मदद चाहिए: यूनाइटेड सिख

#WATCH | Three Sri Guru Granth Sahib being brought to India from Afghanistan’s Kabul, along with stranded Indian nationals and 46 Afghan Hindus & Sikhs, on an Indian Air Force aircraft.

Afghanistan: Stranded Indian nationals and 46 Afghan Hindus & Sikhs, with 3 Sri Guru Granth Sahib, are currently inside Hamid Karzai International Airport, Kabul and are being escorted to the Indian Air Force aircraft on the ground.

