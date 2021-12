ह्यूस्टन: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ‘नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने अमेरिकी वायु सेना में भारतीय मूल (Indian-origin) के लेफ्टिनेंट कर्नल व डॉक्‍टर अनिल मेनन (Anil Menon) को अपने भविष्य के मिशन के लिए 10 अंतरिक्ष यात्र‍ियों (NASA Astronaut Candidates) के रूप में चुना है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है. नासा ने सोमवार को एक बयान में बताया कि उसने 10 नए अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया, जिनमें से आधे सैन्य पायलट हैं.Also Read - दो साल बाद मिले मोदी-पुतिन, 28 समझौतों पर किए हस्ताक्षर, 10 साल बढ़ा सहयोग; जानें 10 बड़ी बातें

We’re honored to announce the 2021 class of NASA Astronaut Candidates! Get to know them: https://t.co/NbU6BlaTQK.

All 10 of these individuals are taking YOUR #askNASA questions, right here on this thread. What do you want to ask them about becoming a NASA Astronaut? pic.twitter.com/byeGl8yphh

— NASA Astronauts (@NASA_Astronauts) December 6, 2021