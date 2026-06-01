US Chopper Crash: शादी के कुछ घंटे बाद ही भारतीय पायलट की मौत, वेडिंग वेन्यू के पास हेलीकॉप्टर क्रैश

US Chopper Crash: अमेरिका के जॉर्जिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में भारतीय मूल के पायलट की मौत हो गई. यह हादसा शादी की रस्मों के कुछ ही घंटों बाद हुआ. दुल्ह, जो पेशे से नर्स हैं, इस क्रैश में बच गईं और अटलांटा के एक अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है. अटलांटा न्यूज़ फर्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, हेलीकॉप्टर के पायलट की भी इस क्रैश में मौत हो गई; अधिकारियों ने अभी तक उनका नाम जारी नहीं किया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 26 साल के डेव फिजी डेल्टा एयर लाइन्स में पायलट थे. उनका परिवार केरल का रहने वाला है. डेव के पिता जॉर्ज फिजी ने बताया, मेरा बेटा बहुत खुश था. डेव ने शुक्रवार को जेसनी से शादी की थी. उनके पिता के अनुसार, डेव और जेसनी एक दशक पहले न्यू टेस्टामेंट चर्च में मिले थे.
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डेव दुल्हन जेसनी के साथ हनीमून पर जा रहे थे, तभी उनका रॉबिन्सन R66 हेलीकॉप्टर उनके शादी के वेन्यू डॉसनविले के पास क्रैश हो गया. अपनी शादी के रिसेप्शन के बाद, नवविवाहित जोड़ा एक रॉबिंसन R66 हेलीकॉप्टर में सवार हुआ, जो DeKalb-Peachtree Airport की ओर जा रहा था. बताया जाता है कि यह उड़ान इस जोड़े के लिए एक खास विदाई थी, जिसके बाद उन्हें अटलांटा के शहर के बीचों-बीच स्थित एक होटल में रात बितानी थी.
हेलीकॉप्टर माउंट वरनन डाइव के पास डासन काउंटी के एक दूरदराज के जंगली इलाके में क्रैश हो गया. यह जगह शादी के वेन्यू से ज्यादा दूर नहीं थी. इस दौरान दुल्हन लगभग छह घंटे तक मलबे में फंसी रही, जब तक कि बचाव दल ने उसे ढूंढ़ नहीं लिया. दूल्हे के पिता ने कहा, दुल्हन ने बताया कि जब उसकी आंख खुली, तो उसने देखा कि मेरा बेटा डेव उसकी गोद में सिर रखकर लेटा हुआ है. उसने डेव के शरीर पर खून देखा, और तब तक उसका शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था.
जॉर्ज फिजी ने बताया, मेरा बेटा खुद एक पायलट था, इसलिए उसने दूसरे पायलट से कहा कि बाहर विज़िबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, और जब विज़िबिलिटी इस तरह बिल्कुल शून्य होती है, तो हम कभी भी उड़ान नहीं भरते. लेकिन बताया जा रहा है कि रॉबिन्सन R66 के पायलट ने उनसे कहा कि वे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे.
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