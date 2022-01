ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय (Oxford University) ने भारतीय मूल के अकादमिक प्रोफेसर सौमित्र दत्ता (Soumitra Dutta) को अपने ‘सईद बिजनेस स्कूल’ (Said Business School) का नया डीन नियुक्त किया है. विश्वविद्यालय ने बुधवार को जानकारी दी कि प्रोफेसर दत्ता इस साल एक जून को अपना नया पद भार ग्रहण करेंगे. वह वर्तमान में न्यूयॉर्क में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में ‘कॉर्नेल एससी जॉनसन कॉलेज ऑफ बिजनेस’ में प्रबंधन के प्रोफेसर हैं. दत्ता ने कहा, ‘मैं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सईद बिजनेस स्कूल में शामिल होने पर प्रसन्न हूं. मेरी बेटी सारा ने ऑक्सफ़ोर्ड से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और मेरी पत्नी लूर्डेस और मैंने- दोनों ने ऑक्सफ़ोर्ड में छुट्टी के तौर पर उपयोगी छह माह बिताएं हैं. हम दोनों इस विविध, रोमांचक और नवोन्मेषी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हैं.’Also Read - ऑक्सफोर्ड-ऐस्ट्राजेनेका के वैक्सीन पर 12 देशों ने लगाई रोक, खून के थक्के जमने की है शिकायत

उन्होंने कहा, ‘स्कूल के डीन के रूप में नियुक्त होना एक सम्मान की बात है, यह दुनिया के सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक के भीतर स्थित एक अनूठा संस्थान है. मैं ऑक्सफोर्ड सईद बिजनेस स्कूल और पूरे ऑक्सफोर्ड में सहकर्मियों, छात्रों और पूर्व छात्रों के साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हूं, ताकि इस बिजनेस स्कूल को उत्कृष्टता के उच्च स्तर पर ले जाया सके.’ Also Read - ब्रिटेन पर Diplomatic Strike करेगा भारत? विदेश मंत्री बोले- उचित जगह उठाएंगे नस्लवाद का मुद्दा

We're excited to announce the appointment of @soumitradutta as the new Dean of Saïd Business School. He is currently Professor of Management & former founding Dean of Cornell SC Johnson College of Business at @Cornell and will join Oxford Saïd on 1st June. https://t.co/2rcBjom45W pic.twitter.com/4zqGEu4Otd

— Saïd Business School (@OxfordSBS) January 12, 2022