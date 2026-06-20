UAE में भारतीयों को बड़ा झटका! 5 दिन बंद रहेंगी पासपोर्ट-वीजा सेवाएं, क्या है वजह?

UAE में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन सेवाएं 26 से 30 जून 2026 तक बंद रहेंगी. 1 जुलाई से नई सेवा प्रदाता कंपनी काम संभालेगी, जबकि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी.

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पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन जैसी सेवाओं का संचालन नई एजेंसी संभालेगी. (Photo from Magnific)

UAE में भारतीय पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन सेवाएं 26 से 30, 2026 जून तक बंद रहेंगी.

BLS International और SGIVS Global 25 जून के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे.

ट्रांजिशन अवधि में नियमित अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी.

1 जुलाई 2026 से Al Hind Tours and Travel LLC नई सेवा प्रदाता कंपनी बनेगी.

UAE Visa: अगर आप भारतीय हैं और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में रहते हैं, तो यह खबर जरूर पढ़ लें. भारतीय दूतावास ने बताया है कि 26 जून से 30 जून, 2026 तक पासपोर्ट, वीजा या दस्तावेजों की अटेस्टेशन सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेंगी. यह फैसला नए सेवा प्रदाता को जिम्मेदारी सौंपने के तहत लिया गया है. ऐसे में जिन लोगों ने इन तारीखों के दौरान आवेदन करने की योजना बनाई थी, उन्हें अपनी तैयारी और समय में बदलाव करना पड़ सकता है.

भारतीय कांसुलर सेवाओं का सेवा प्रदाता बदलेगा

बता दें अबू धाबी में भारतीय दूतावास 1 जुलाई 2026 से Al Hind Tours and Travel LLC को UAE में भारतीय कांसुलर सेवाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी. इसके तहत पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन जैसी सेवाओं का संचालन नई एजेंसी संभालेगी. इसी बदलाव की प्रक्रिया के कारण कुछ दिनों तक नियमित सेवाएं बंद रहेंगी. दूतावास ने लोगों से कहा है कि वे आगे की जानकारी के लिए केवल आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करें.

पुरानी एजेंसियां 25 जून के बाद नहीं लेंगी नए आवेदन

दूतावास ने साफ किया है कि मौजूदा सेवा प्रदाता BLS International और SGIVS Global 25 जून 2026 को कामकाज खत्म होने के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे. BLS International अभी पासपोर्ट और वीजा सेवाएं संभाल रही थी, जबकि SGIVS Global अटेस्टेशन सेवाओं का काम देख रही थी. इसके बाद 26 जून से 30 जून तक आम लोगों के लिए नियमित अपॉइंटमेंट उपलब्ध नहीं होंगे.

आपात स्थिति में बंद नहीं होंगी सेवाएं

हालांकि, इस दौरान जरूरी और आपात मामलों में राहत दी गई है. भारतीय दूतावास अबू धाबी और भारतीय वाणिज्य दूतावास दुबई इन पांच दिनों के दौरान सीधे इमरजेंसी पासपोर्ट, वीजा और अटेस्टेशन सेवाएं जारी रखेंगे. जरूरत पड़ने पर लोग टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी जरूरी स्थिति में भारतीय नागरिकों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

1 जुलाई से शुरू होगा नया पोर्टल

दूतावास ने बताया कि नई सेवा शुरू होने के साथ 1 जुलाई 2026 से नया ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पोर्टल भी शुरू किया जाएगा. इसके जरिए लोग आगे की बुकिंग और आवेदन कर सकेंगे. अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी अफवाह या अनौपचारिक जानकारी पर भरोसा न करें और केवल दूतावास व भारतीय वाणिज्य दूतावास के आधिकारिक सोशल मीडिया और सूचना चैनलों से अपडेट लेते रहें.