UK: पूर्वी लंदन में भारतीय छात्र लापता, BJP नेता ने विदेश मंत्री जयशंकर से मांगी मदद

यूनाइटेड किंगडम के लॉफबोरो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला जीएस भाटिया नाम का भारतीय छात्र 15 दिसंबर से पूर्वी लंदन से लापता है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की जानकारी दी. उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी इसकी जानकारी दी.

बीजेपी नेता मनजिंदर के मुताबिक, भाटिया को आखिरी बार 15 दिसंबर को पूर्वी लंदन के कैनरी व्हार्फ में देखा गया था. उन्होंने लॉफबोरो विश्वविद्यालय और भारतीय उच्चायोग से भी उन्हें ढूंढने के प्रयास में शामिल होने का आग्रह किया.

सिरसा ने ट्वीट किया, “जीएस भाटिया, लॉफबोरो विश्वविद्यालय का छात्र, 15 दिसंबर से लापता है. आखिरी बार कैनरी घाट, पूर्वी लंदन में देखा गया था. @DrSजयशंकर जी का ध्यान आकर्षित करते हुए हम @lborouniversity और @HCI_London से उसे ढूंढने के प्रयासों में शामिल होने का आग्रह करते हैं. आपका सहायता महत्वपूर्ण है. कृपया साझा करें और संदेश फैलाएं.”

बीजेपी नेता ने एक्स पर भाटिया का निवास परमिट और कॉलेज पहचान पत्र भी पोस्ट किया. भाजपा नेता ने लोगों से खबर साझा करने को कहा और भारतीय छात्र के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए दो संपर्क नंबर साझा किए.

UK: Indian student goes missing in East London, BJP leader urges EAM Jaishankar for help

