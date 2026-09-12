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महीनों से कर रहा था पीछा... फिर अचानक मार दी गोली, US में भारतीय मूल की महिला की हत्या

अमेरिका में भारतीय मूल की शालिनी ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. आरोपी रोहित महीनों से उसका पीछा और परेशान कर रहा था. जानिए यह पूरा मामला क्या है.

Written by: Gargi Santosh
Published: September 12, 2026, 11:26 PM IST
महीनों से कर रहा था पीछा... फिर अचानक मार दी गोली, US में भारतीय मूल की महिला की हत्या
रोहित पर शालिनी को महीनों तक पीछा करना और परेशान करने का आरोप था. (File Photo from Magnific)
  • अमेरिका में 38 वर्षीय भारतीय मूल की महिला शालिनी ठाकुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई
  • आरोपी रोहित पर महीनों तक शालिनी को पीछा करना और परेशान करने का आरोप था
  • पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने शालिनी का पीछा कर कई गोलियां चलाईं
  • शालिनी की मां ने बताया कि बेटी से आखिरी बार दोपहर 1:58 बजे बात हुई थी

अमेरिका में एक भारतीय मूल की महिला की हत्या का खौफनाक मामला सामने आया है. सैक्रामेंटो के आर्डेन आर्केड इलाके में 38 वर्षीय शालिनी ठाकुर को गोली मार दी गई. आरोप है कि 22 वर्षीय रोहित कई महीनों से शालिनी का पीछा कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था. घटना वाले दिन शालिनी को जब उनके ऑफिस के पास छोड़ा जा रहा था, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उनका सामना किया. शालिनी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने पीछा कर उन पर कई गोलियां चला दीं और सिर पर भी गोली मारी. पुलिस को करीब 3 बजे सूचना मिली और मौके पर पहुंचने पर शालिनी को बेहोश पाया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने किया पीछा, आरोपी ने खुद को मार ली गोली

वारदात के बाद पुलिस को आरोपी की गाड़ी के बारे में जानकारी मिली. पुलिस ने गाड़ी की लास्ट लोकेशन ट्रेक की और कुछ ही मिनट बाद उसे हाईवे 50 पर पाया. अधिकारियों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की, तो रोहित ने अचानक ब्रेक लगा दिए. फिर पुलिस ने गाड़ी को घेर लिया और कार्रवाई की. अधिकारियों ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और गाड़ी की खिड़की तोड़ी. रोहित ड्राइविंग सीट पर घायल हालत में मिला. उसके शरीर पर कथित तौर पर खुद को मारी गई गोली का निशान था और बाद में उसकी भी मौत हो गई.

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कई महीनों से शालिनी को परेशान कर रहा था रोहित

अधिकारियों के मुताबिक, रोहित पर शालिनी को महीनों तक पीछा करना और परेशान करने का आरोप था. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी में उसकी कार के नीचे कथित तौर पर AirTag छिपाया गया था. इसके बाद गाड़ी का टायर खराब करने और शालिनी का ऑफिस तक पीछा करने जैसी घटनाएं सामने आईं. आरोप है कि रोहित ने शालिनी के घर की चाबी भी हासिल कर ली थी और जब वह सो रही थीं, तब घर में घुस गया.

मां से आखिरी बात में कहा था- 15 मिनट बाद कॉल करती हूं

शालिनी की मां सुदेश कुमारी ने बताया कि रोहित करीब एक साल से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था और उससे शादी करना चाहता था. शालिनी ने उम्र के अंतर की वजह से शादी से मना कर दिया था. मां-बेटी की आखिरी बातचीत मंगलवार को दोपहर 1:58 बजे हुई थी. शालिनी ने कहा था कि वह 15 मिनट में वापस कॉल करेंगी, लेकिन इसके बाद उनकी कोई बात नहीं हुई. मां ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. वहीं, US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक रोहित 2023 में एरिजोना के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुआ था. DHS ने बताया कि पहले उन्हें अमेरिकी सीमा गश्ती दल ने गिरफ्तार किया था और बिडेन प्रशासन के दौरान उन्हें रिहा कर दिया गया था.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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