Indian Youth Victims Of Travel Agent Reached Delhi From Libya

ट्रैवल एजेंट के शिकार भारतीय युवा लीबिया से दिल्ली पहुंचे

धोखेबाज ट्रैवल एजंट के झांसे में आकर विदेशों में नौकरी पाने के सपने को साकार करने गए 17 भारतीय युवाओं की सकुशल वतन वापसी हो गई है.

दिल्ली : हाल ही में लीबिया की त्रिपोली जेल से रिहा हुए 17 भारतीय रविवार रात दिल्ली (Delhi) पहुंचे. इटली (Italy) में नौकरी दिलाने का वादा करने वाले धोखेबाज ट्रैवल एजेंट का शिकार बनने के बाद समूह छह महीने तक लीबिया (Libya) में फंसा रहा. भारतीय युवा, जिनमें से ज्यादातर पंजाब (Punjab)और हरियाणा (Haryana) से हैं, लीबिया में फंसे हुए थे और पिछले महीने त्रिपोली की जेल से रिहा हुए थे. पंजाब से राज्यसभा में सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी (Vikramjit Singh Sahney), जिन्होंने कथित तौर पर उनकी रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने कहा ‘ये युवा इटली में आकर्षक नौकरियों का वादा करने वाले बेईमान ट्रैवल एजेंटों के शिकार हो गए थे. उन्होंने कहा कि 3 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद पंजाब और हरियाणा के 17 युवाओं को लीबिया से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिनकी जान बच गई, अवैध ट्रैवल एजेंट ने प्रत्येक से 13 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी की थी.’

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, लोगों को हवाई अड्डे पर अपने परिवारों को गले लगाने के बाद रोते हुए देखा जा सकता है. ट्रैवल एजेंट यवाओं को अवैध तरीके से दुबई और मिस्र से होते हुए लीबिया में ले गई, जहां उन्हें कठोर परिस्थितियों और यहां तक ​​कि शारीरिक हमलों का भी सामना करना पड़ा.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>VIDEO | 17 Indian youths, mostly from Punjab and Haryana, who were released from Tripoli Jail in Libya last month, returned to Delhi on Sunday night. They were in Libya for the past six months because of unscrupulous travel agents who duped them on the pretext of sending them to… <a href=”https://t.co/BhoXOJibrQ”>pic.twitter.com/BhoXOJibrQ</a></p>— Press Trust of India (@PTI_News) <a href=”https://twitter.com/PTI_News/status/1693450472927928499?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 21, 2023</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

कैसे हुई सुरक्षित वापसी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, फंसे हुए भारतीय नागरिकों के परिवार के सदस्यों द्वारा 26 मई को ट्यूनिस में भारतीय दूतावास के ध्यान में यह मामला लाया गया था. भारत से तस्करी के बाद भारतीयों को लीबिया के ज़वारा शहर में एक सशस्त्र समूह द्वारा बंदी बना लिया गया था. भारतीय दूतावास ने मई और जून के दौरान नियमित रूप से लीबियाई अधिकारियों के साथ-साथ अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से भी इस मामले को उठाया. 13 जून को लीबियाई अधिकारी भारतीय नागरिकों को बचाने में सफल रहे, लेकिन लिबियाई सरकार ने उन्हें अपनी हिरासत में रखा क्योंकि वे अवैध रूप से देश में दाखिल हुए थे. बाद की कानूनी प्रक्रियाओं ने उनकी कांसुलर तक पहुंच सुनिश्चित की, जिससे अंततः उन्हें हिरासत से रिहा कर दिया गया. तब तक उन्हें त्रिपोली जेल में रखा गया जब तक कि उनके यात्रा दस्तावेजों, विशेष रूप से भारत प्रत्यावर्तन के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्रों की व्यवस्था नहीं हो गई.

ट्यूनिस में भारतीय राजदूत और नई दिल्ली के वरिष्ठ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के उच्च स्तरीय हस्तक्षेप के बाद, लीबियाई अधिकारी उन्हें रिहा करने पर सहमत हुए. लीबिया में रहने के दौरान, भारतीय दूतावास ने रिहा किए गए लोगों की जरूरतों का ख्याल रखा, जिसमें उन्हें सहायता प्रदान करना भी शामिल था. आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाएँ और कपड़े. भारत लौटने के लिए टिकट भी भारतीय दूतावास द्वारा प्रदान किए गए.

