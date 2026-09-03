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दोहा से बेंगलुरु आ रही फ्लाइट में पायलट की तबीयत बिगड़ी, मस्कट में इमर्जेंसी लैंडिंग

इंडिगो की फ्लाइट ने दोहा से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी थी. आसमान में सफर के दौरान पायलट की तबीयत बिगड़ी तो फ्लाइट को मस्कट में उतारा गया.

Written by: Arun Kumar
Published: September 3, 2026, 3:23 PM IST
Indigo Flights News (Image goindigo.in)
Indigo flight

इंडिगो की एक फ्लाइट आज (गुरुवार 3 सितंबर 2026) को दोहा से बेंगलुरु आ रही थी. बीच सफर में अचानक पायलट की तबीयत बिगड़ गई और वह असहज महसूस करने लगे. इसके बाद फ्लाइट का रूट डायवर्ट कर उसे पास के मस्कट एयरपोर्ट पर मेडिकल इमर्जेंसी के लिए लैंडिंग कराई गई, जहां से पायलट को हॉस्पिटल ले जाया गया. अब उनकी हालत ठीक है और कोई खतरा नहीं है.

विमानन कंपनी इंडिगो ने इस घटना पर एक वक्तव्य जारी कर जानकारी दी है कि फ्लाइट संख्या 6E 1302 के एक क्रू-मेंबर को तत्काल मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ी थी. स्थिति को देखते हुए पायलट ने विमान को मस्कट ले जाने का फैसला किया. लैंडिंग के बाद असहज महसूस कर रहे क्रू-मेंबर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत ठीक है.

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कंपनी ने बताया कि वह विमान में सवार लोगलों की यात्रा के इंतजाम कर रही है और जल्दी ही क्रू-मेंबर्स की नई टीम के साथ उन्हें रवाना किया जाएगा. इसके लिए एक राहत फ्लाइट को बेंगलुरु से मस्कट भेजा जा रहा है, जहां से यात्रियों को वापस लाया जा सके. एयरलाइन ने बताया कि विमान में सवार यात्रियों के लिए उसने रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था की है और वह लगातार यात्रियों की संपर्क में बनी हुई है और सभी जरूरी अपडेट साझा कर रही है.

बयान में कहा गया, ‘हमें अपने ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए खेद है और हम इसे कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. इसमें मस्कट में विमान का इंतजार कर रहे ग्राहकों को रिफ्रेशमेंट देना और समय-समय पर अपडेट देना शामिल है. इंडिगो में हमारे ग्राहकों, क्रू और विमान की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.’

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Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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