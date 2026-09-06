ज्वालामुखी में हुआ जोरदार विस्फोट, 50,000 फीट ऊपर तक फैला गुबार...पूरे इलाके में मची अफरातफरी

Indonesia Volcano Eruption: इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट से 50 हजार फीट तक राख पहुंची. उड़ानें रोकी गईं, यात्री प्रभावित हुए और कई इलाकों में स्कूल बंद किए गए.

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ज्वालामुखी में हुआ जोरदार विस्फोट, आसमान में फैला गुबार (Image: AI)

Indonesia Volcano Eruption: इंडोनेशिया के अनाक क्राकाटाऊ ज्वालामुखी में रविवार तड़के जोरदार विस्फोट हुआ. विस्फोट के बाद आसमान में राख के बड़े-बड़े गुबार उठे, जिनमें से एक करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया. ज्वालामुखी की राख पश्चिमी इंडोनेशिया के कई इलाकों में फैल गई. इसका असर आम लोगों के साथ-साथ हवाई यात्रा पर भी पड़ा. राजधानी जकार्ता के सोएकार्नो-हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान संचालन रोकना पड़ा. कई घरेलू एयरपोर्ट भी प्रभावित हुए और कई इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए.

शुक्रवार से मिल रहे थे हलचल के संकेत

इंडोनेशिया की जियोलॉजिकल एजेंसी के मुताबिक, जावा और सुमात्रा के बीच सुंडा जलडमरूमध्य में स्थित अनाक क्राकाटाऊ में शुक्रवार से ही हलचल बढ़ने के संकेत मिल रहे थे. रविवार सुबह 3 बजकर 53 मिनट पर करीब 30 सेकंड तक जोरदार विस्फोट हुआ. CCTV कैमरों में ज्वालामुखी से लावा की लपटें निकलती हुई दिखाई दीं. विस्फोट के बाद अधिकारियों ने इलाके पर नजर बढ़ा दी. हालांकि, अभी लोगों को बड़े स्तर पर वहां से हटाने का आदेश नहीं दिया गया है. प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से सक्रिय क्रेटर से कम से कम 3 किलोमीटर दूर रहने को कहा है.

अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं

ज्वालामुखी के इस विस्फोट में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. ज्वालामुखी के सबसे करीब स्थित बस्ती करीब 16 किलोमीटर दूर है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों को सीधे तौर पर हटाने का आदेश नहीं दिया गया. हालांकि, राख के फैलने से आसपास के इलाकों में परेशानी बढ़ गई है. ज्वालामुखी विज्ञान एवं भूवैज्ञानिक आपदा न्यूनीकरण केंद्र के मुताबिक, राख जकार्ता, सुमात्रा और लामपुंग प्रांत के कुछ हिस्सों तक पहुंची. कई इलाकों में लोगों को घरों से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

देखें Video-

INDONESIA | Mount Anak Krakatau erupted on Sunday, September 6, sending around volcanic ash plumes up to 50,000 feet. This eruption led to the temporary suspension of flight operations at Jakarta’s Soekarno-Hatta International Airport. More than 200 flights were diverted. pic.twitter.com/kk9fx5Yb9X — Nanana365 (@nanana365media) September 6, 2026

एयरपोर्ट पर उड़ानों पर पड़ा असर

ज्वालामुखी से निकली राख ने हवाई यात्रा को भी प्रभावित किया. सोएकार्नो-हट्टा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने बताया कि बढ़ी हुई ज्वालामुखीय गतिविधि के कारण सुबह 5:30 बजे से 9:30 बजे तक उड़ान संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया गया. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि वह स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. इसके लिए एयरपोर्ट प्रशासन, एयरलाइन कंपनियों और मौसम विज्ञान एजेंसी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. एयरपोर्ट बंद रहने से रविवार को करीब 22,800 यात्री प्रभावित हुए. इनमें मकासर के लिए चलने वाली घरेलू उड़ानों के अलावा सिंगापुर जाने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शामिल रहीं.

50 हजार फीट तक पहुंचा राख का गुबार

ज्वालामुखी की गतिविधि पर नजर रखने वाली इंडोनेशियाई एजेंसी और ऑस्ट्रेलिया के डार्विन वोल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर ने सैटेलाइट तस्वीरों से राख के दो बड़े गुबारों की पहचान की. पहला गुबार करीब 20,000 फीट तक पहुंचा और उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ा. इससे जकार्ता, बैंटन और पश्चिमी जावा के इलाके प्रभावित हुए. वहीं, दूसरा और बड़ा गुबार करीब 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा. यह पश्चिम और उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा, जिससे बैंटन, लामपुंग और बेंगकुलु के कुछ हिस्सों के साथ सुंडा जलडमरूमध्य और सुमात्रा के पश्चिम में हिंद महासागर का क्षेत्र प्रभावित हुआ.