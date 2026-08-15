इंडोनेशिया में भूकंप, 7.7 तीव्रता के तेज झटके के बाद गिरी इमारतें, देखें दिल-दहलाने वाले वीडियो

Earthquake: इंडोनेशिया में शनिवार (15 अगस्त) सुबह बेहद तेज भूकंप आया है. कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचने की खबर है.

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इंडोनेशिया के तटीय इलाके में तेज भूकंप आया है. (photo credit, File Photo, for representation only)

Earthquake: इंडोनेशिया के तटीय इलाके में शनिवार को 7.7 तीव्रता का तेज भूकंप आया है. यूरोपियन मेडिटेरेनियम सिस्मोलॉजिकल सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, भूकंप का केंद्र समुद्र के भीतर और करीब 35 किमी की गहराई पर था. इस भूकंप के बात सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई है.

नेशनल जियोफिजिक्स एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कई इलाकों में एक मीटर ऊंची सुनामी भी उठी है. नेशनल डिज़ास्टर मिटिगेशन एजेंसी की प्रवक्ता डोडी युलेओवा ने बताया कि कई लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. यह भूकंप नागेकेओ और बिमा जैसे इलाकों में करीब एक मिनट तक ज़ोरदार महसूस किया गया.

VIDEO | Sikka: Residents flee to higher ground after a powerful 7.7 magnitude earthquake struck off the coast of Indonesia Saturday morning. (Source: AFP/PTI) (Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/o9vXHtIfPR — Press Trust of India (@PTI_News) August 15, 2026

इमारत गिरने का वीडियो

फेसबुक पर एक वीडियो सामने आया है, जिसकी रॉयटर्स ने पुष्टि की है कि यह पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर सिक्का रीजेंसी के मुख्य शहर मौमेरे के एक बंदरगाह का है. वीडियो में दिख रहा है कि धूल और मलबे के बीच एक इमारत का कुछ हिस्सा ढह रहा है और लोग चीखते-चिल्लाते हुए सड़कों पर भाग रहे हैं. कोम्पास टीवी के फुटेज में पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत के एंडे ज़िले के एक अस्पताल से मरीज़ों को बाहर निकालते हुए दिखाया गया. सोशल मीडिया पर भूकंप के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. हालांकि, जी मिडिया स्वतंत्र रूप से इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. BMKG ने पहला भूकंप सुबह 4:58 बजे दर्ज किया , जिसके बाद कई आफ्टरशॉक (बाद के झटके) भी महसूस किए गए. एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम तीन ऑफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं.

BUILDINGS SWAY VIOLENTLY and CRUMBLE as 7.7 MONSTER QUAKE ROCKS INDONESIA https://t.co/qMl0QaNyzT pic.twitter.com/fvePye9AJo — RT (@RT_com) August 14, 2026



