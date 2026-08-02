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समुद्र के बीच आग का तांडव! इंडोनेशिया की यात्री फेरी में हादसा, 5 की मौत; 40 से ज्यादा लापता । देखें Video

इंडोनेशिया में 250 यात्रियों को ले जा रही एक फेरी में भीषण आग लग गई. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अब भी लापता हैं. जानिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर ताजा अपडेट क्या है.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 2, 2026, 3:43 PM IST
समुद्र के बीच आग का तांडव! इंडोनेशिया की यात्री फेरी में हादसा, 5 की मौत; 40 से ज्यादा लापता । देखें Video
इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. (Photo from X Video)
  • इंडोनेशिया में समुद्र के बीच 250 लोगों से भरी फेरी में भीषण आग लग गई
  • इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है
  • 41 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है
  • कई जहाजों की मदद से यात्रियों को बचाने का अभियान चल रहा है

Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया. यहां करीब 250 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर जा रही फेरी KMP Mutiara Sentosa 2 में अचानक आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं. घटना के बाद, राहत और बचाव एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

और पढ़ें: 'उन्होंने दो देशों को दिल से जोड़ा...', इंडोनेशिया की संसद में गूंजा बीजू पटनायक का नाम, PM मोदी ने सुनाया इतिहास

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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