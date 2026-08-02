समुद्र के बीच आग का तांडव! इंडोनेशिया की यात्री फेरी में हादसा, 5 की मौत; 40 से ज्यादा लापता । देखें Video

इंडोनेशिया में 250 यात्रियों को ले जा रही एक फेरी में भीषण आग लग गई. हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अब भी लापता हैं. जानिए रेस्क्यू ऑपरेशन पर ताजा अपडेट क्या है.

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इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. (Photo from X Video)

इंडोनेशिया में समुद्र के बीच 250 लोगों से भरी फेरी में भीषण आग लग गई

इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है

41 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है

कई जहाजों की मदद से यात्रियों को बचाने का अभियान चल रहा है

Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया. यहां करीब 250 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर जा रही फेरी KMP Mutiara Sentosa 2 में अचानक आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं. घटना के बाद, राहत और बचाव एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.