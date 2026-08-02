इंडोनेशिया में समुद्र के बीच 250 लोगों से भरी फेरी में भीषण आग लग गई
इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है
41 लोग अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है
कई जहाजों की मदद से यात्रियों को बचाने का अभियान चल रहा है
Indonesia Ferry Fire: इंडोनेशिया के मदुरा द्वीप के पास रविवार को एक बड़ा समुद्री हादसा हो गया. यहां करीब 250 यात्रियों और क्रू मेंबर्स को लेकर जा रही फेरी KMP Mutiara Sentosa 2 में अचानक आग लग गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं. घटना के बाद, राहत और बचाव एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है.