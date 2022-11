इंडोनेशिया ने भारत को सौंपी G20 की अध्यक्षता, पीएम मोदी ने कहा - हर इंसान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन' का संकल्प लें

बाली: इंडोनेशिया ने बुधवार को आज G20 समिट के और अंतिम भारत को अगली समिट की अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है. भारत नई दिल्ली में आगमी होने वाली G-20 ग्रुप के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज बुधवार को जी-20 शिखर सम्मेलन (G-20 summit) में कहा कि जी-20 नेता अगले 10 वर्षों में हर इंसान के जीवन में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन’ लाने के लिए काम करने का संकल्प लें, ताकि कोई भी व्यक्ति नई प्रौद्योगिकियों के लाभ से वंचित न रहे. PM ने कहा, ‘डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन (डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुकूल ढलने के लिए बदलाव) कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए और इसका अधिक लाभ तभी मिल सकता है, जब इसकी पहुंच को वास्तव में समावेशी बनाया जाए. इंडोनेशिया के बाली में आज सम्मलेन का आज आखिरी दिन है.

प्रधानमंत्री ने डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन पर आयोजित एक सत्र में कहा कि आगामी वर्ष में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान विकास के लिए डेटा के इस्तेमाल को मुख्य रूप से महत्व दिया जाएगा. मोदी ने बताया कि भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के अनुसार किस प्रकार स्वयं को ढाला है. उन्होंने कहा कि देश ने ऐसे डिजिटल सार्वजनिक उत्पाद विकसित किए हैं, जिनकी बुनियादी संरचना में लोकतांत्रिक सिद्धांत अंतर्निहित हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि अधिकतर विकासशील देशों के नागरिकों की कोई डिजिटल पहचान नहीं है.