EnglishHindi

एक ही दिन में दूसरी बार कांपी इंडोनेशिया की धरती, पहले 7.7... फिर 6.9 तीव्रता का आया भूकंप; हजार लोगों ने छोड़ा घर

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में 7.7 तीव्रता के भूकंप से 38 लोगों की मौत हो गई. सुनामी अलर्ट के बाद हजारों लोग सुरक्षित जगह पहुंचे. शाम होते-होते यहां एक बार और भूकंप के झटके महसूस किए गए.

Written by: Gargi Santosh
Published: August 15, 2026, 6:22 PM IST
एक ही दिन में दूसरी बार कांपी इंडोनेशिया की धरती, पहले 7.7... फिर 6.9 तीव्रता का आया भूकंप; हजार लोगों ने छोड़ा घर
भूकंप के कारण कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ ढह भी गईं. (Photo from IANS)
  • इंडोनेशिया के सुमात्रा में शनिवार को 6.9 तीव्रता का भूकंप आया
  • इससे पहले 7.7 तीव्रता वाला भूकंप आया, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई
  • करीब 2,000 लोगों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण ली
  • सुनामी की चेतावनी जारी हुई, वहीं भूस्खलन से ट्रांस-फ्लोरेस हाईवे बंद हो गया

Indonesia Earthquake: इंडोनेशिया में आज दिनभर में भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए. पहला भूकंप पूर्वी इंडोनेशिया के फ्लोरेस क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का आया, जिसने भारी तबाही मचा दी. इसके बाद उत्तरी सुमात्रा में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई करीब 158 किलोमीटर बताई गई. इस भूकंप का केंद्र पेमातांगसियांतार के पास, राजधानी मेदान से करीब 126 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में था.

भूकंप से करीब 38 लोगों की मौत, हजारों लोग घरों से निकले

सुबह 5:58 बजे आए 7.7 तीव्रता वाले भूकंप के बाद हालात काफी बिगड़ गए. इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के प्रमुख सुहार्यांतो के मुताबिक, इसमें 38 लोगों की मौत हो गई है. इसके अलावा दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जबकि 11 लोगों को मामूली चोटें आई हैं. भूकंप के कारण कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कुछ ढह भी गईं. जानकारी के अनुसार, करीब 2,000 लोग अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों और अस्थायी शिविरों में पहुंचे हैं. ईस्ट नुसा तेंगारा पुलिस ने बताया कि कई इलाकों में बिजली गुल होने से संचार व्यवस्था प्रभावित हुई, जिससे राहत और बचाव कार्य में भी मुश्किलें आईं. अस्पतालों में भी एहतियात के तौर पर मरीजों को बाहर निकाला गया और खुले स्थानों पर अस्थायी इलाज की व्यवस्था की गई.

और पढ़ें: इंडोनेशिया में भूकंप, 7.7 तीव्रता के तेज झटके के बाद गिरी इमारतें, देखें दिल-दहलाने वाले वीडियो

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.