Indonesia Plane Crash: इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से घरेलू उड़ान भरने के बाद कुछ ही मिनट बाद एक यात्री विमान हादसे का शिकार हो गया. इंडोनेशियाई जांचकर्ताओं ने बताया कि उन्हें राजधानी जकार्ता के पास बॉडी पार्ट्स (शरीर के अंग) मिले हैं. यह वही जगह है जहां उड़ान भरने के बाद विमान क्रैश हुआ था. विमान में 62 लोग सवार थे. जकार्ता पुलिस के प्रवक्ता यूसरी यूनुस ने बताया, 'जांच के दौरान हमें दो (बॉडी) बैग मिले हैं, एक बैग यात्री से जुड़ा और दूसरे में बॉडी पार्ट्स (शरीर के अंग) हैं.'

Indonesian rescuers have pulled out body parts, pieces of clothing and scraps of metal from the Java Sea, a day after a Boeing 737-500 with 62 people on board crashed shortly after takeoff from Jakarta, reports The Associated Press quoting officials.

