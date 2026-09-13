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भारत से 3800 किमी दूर इंडोनेशिया का शिप समंदर में लापता, 240 लोग हैं सवार, कहां है जावा सागर?

Indonesian Passenger Ship Missing: इंडोनेशिया का एक यात्री जहाज समंदर में पता हो गया है. इस जहाज पर 240 लोग सवार हैं.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 13, 2026, 10:26 AM IST
भारत से 3800 किमी दूर इंडोनेशिया का शिप समंदर में लापता, 240 लोग हैं सवार, कहां है जावा सागर?
जहाज़ के खराब मौसम का सामना करने की जानकारी मिलने के बाद जहाज़ के ऑपरेटर ने इस घटना की सूचना दी. (photo credit, IANS)
  • पैसेंजर लिस्ट के अनुसार, जहाज में 241 यात्री सवार थे
  • फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है

Indonesian Passenger Ship Missing: इंडोनेशिया का एक यात्री जहाज समंदर में रविवार को लापता हो गया है. इस जहाज पर कम से कम 240 लोग सवाल थे. अधिकारियों ने बताया कि रविवार को इंडोनेशियाई बचाव दल ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया है. सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, यात्री जहाज जावा सागर में लापता हुआ है. यह पूर्वी जावा से बोर्नियो द्वीप पर दक्षिण कालीमंतन की यात्रा के दौरान संपर्क से बाहर हो गया.

क्या है पूरा घटनाक्रम?

दक्षिण कालीमंतन प्रांत की राजधानी बंजारमासिन में सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि ‘वर्को ट्रांसपोर्ट 8’ जहाज़ का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो गया है. अधिकारियों ने बताया कि जहाज़ के खराब मौसम का सामना करने की जानकारी मिलने के बाद जहाज़ के ऑपरेटर ने इस घटना की सूचना दी. यह जहाज पूर्वी जावा प्रांत के सुरबाया से बंजारमासिन शहर जा रहा था. सुरबाया इंडोनेशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है.

और पढ़ें: समुद्र की गहराई में मिला 2400 साल पुराना रहस्यमयी जहाज, अंदर से मिला प्राचीन खजाना

कहां थी जहाज की आखिरी लोकेशन?

जहाज़ की आखिरी लोकेशन जावा सागर में थी, जो बंजारमासिन के एक घाट से लगभग 148 किलोमीटर दूर है. बंजारमासिन की बचाव एजेंसी के ऑपरेशन चीफ, एरियांतो अर्डी ने जहाज़ से संपर्क टूटने की पुष्टि की और बताया कि बचाव कर्मियों को उस इलाके में भेजा गया है.

कहां है जावा सागर?

जावा सागर इंडोनेशिया के पास है और इसके सभी द्वीप इंडोनेशिया में ही हैं. इसका क्षेत्रफल करीब तीन लाख वर्ग किलोमीटर का है. ओरिजिनल डाइविंग की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सागर की औसत गहराई सिर्फ 46 मीटर है. यहां तीन हजार से अधिक समुद्री प्रजातियां हैं. इसका निर्माण अंतिम हिमयुग के दौरान हुआ था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जावा सागर में कई जंग हुई थीं. यह इलाका भारत से करीब 18 हजार किलोमीटर दूर है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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