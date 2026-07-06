सिंधु जल संधि पर फिर गरमाया विवाद! बिलावल भुट्टो ने भारत को दी बड़ी चेतावनी, कहा- 'लड़ने को...'

सिंधु जल संधि पर बिलावल भुट्टो ने भारत को चेतावनी दी है. जानिए इस पर पाकिस्तान का क्या रुख है और भारत ने क्या जवाब दिया.

Written by: Gargi Santosh
Published: July 6, 2026, 10:26 PM IST
सिंधु जल संधि पर फिर गरमाया विवाद! बिलावल भुट्टो ने भारत को दी बड़ी चेतावनी, कहा- 'लड़ने को...'
भारत ने दोहराया कि यह संधि फिलहाल स्थगित रहेगी. (Photo from AI)
  • बिलावल भुट्टो ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को युद्ध की चेतावनी दी
  • भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित कर रखा है
  • पाकिस्तान का दावा है कि सिंधु जल संधि अब भी वैध और लागू है
  • भारतीय सूत्रों ने बिलावल के बयान को भड़काऊ और बेबुनियाद करार दिया

Indus Waters Treaty: पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने ‘सिंधु जल संधि’ को लेकर भारत के खिलाफ बयान दिया है. एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिंधु नदी पर अपने अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है. बिलावल ने आरोप लगाया कि भारत सिंधु नदी के पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब भारत पहले ही साफ कर चुका है कि सिंधु जल संधि को लेकर उसका रुख नहीं बदला है.

पहलगाम हमले के बाद भारत ने संधि स्थगित की

बता दें भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले (Pahalgam Attack), जिसमें 26 लोगों की जान गई थी. उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए थे. इन्हीं में से एक कदम 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित करना भी था. पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोहराया कि यह संधि फिलहाल स्थगित रहेगी. उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को विश्वसनीय और स्थायी रूप से बंद नहीं करता, तब तक भारत का फैसला नहीं बदलेगा.

और पढ़ें: आतंकवाद बंद होने तक सिंधु जल संधि पर नहीं बदलेगा रुख, पाकिस्तान को भारत का दोटूक संदेश

पाकिस्तान लगातार कर रहा भारत का विरोध

वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार भारत के इस फैसले का विरोध कर रहा है. हाल ही में इस्लामाबाद में आयोजित एक सेमिनार में पाकिस्तान के उपप्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि सिंधु जल संधि आज भी पूरी तरह वैध, बाध्यकारी और लागू है. गौरतलब है कि विश्व बैंक की मध्यस्थता में 1960 में हुई इस संधि के तहत दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे का ढांचा तय किया गया था.

भारत ने बिलावल भुट्टो के बयान पर क्या कहा?

भारतीय खुफिया सूत्रों ने बिलावल भुट्टो के बयान को भड़काऊ और बेबुनियाद बताया है. सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसे बयान देकर तनाव बढ़ाने और सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ गलत जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार-बार द्विपक्षीय मुद्दों का अंतरराष्ट्रीयकरण करना चाहता है, जबकि उसका खुद का सीमा पार आतंकवाद का रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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