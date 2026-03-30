Hindi World Hindi

Inside Canada 1000 Iranian Sleeper Agents With Close Ties To Irgc May Be Embedded

अमेरिका के पड़ोस में छिपे हैं 1000 से ज्यादा ईरानी स्लीपर एजेंट? नई रिपोर्ट उड़ा देगी ट्रंप की नींद

Iranian Sleeper Agents: ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी सुरक्षा एजेंसियों को आतंकवादी हमलों का डर सता रहा है.

(photo credit AI, for representation only)

Iranian Sleeper Agents: अमेरिका और इजरायल को खतरा सिर्फ ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से नहीं है. नई रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ईरान के 1000 स्लीपर एजेंट पूरे कनाडा में फैले हो सकते हैं, ये लोग ईरान की सत्ता से जुड़े हैं.

द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को अमेरिका ने 2019 में ही विदेशी आतंकवादी” संगठन घोषित किया था. इसके कई सदस्य यूरोप और अमेरिका में कई हमलों के पीछे रहे हैं.

क्या बोलीं कनाडा की नेता मिशेल रेम्पेल गार्नर

कनाडा के विपक्षी दल की सांसद मिशेल रेम्पेल गार्नर ने देश में इन पूर्व सदस्यों की संख्या को एक बहुत बड़ी समस्या बताया. उन्होंने कहा, यह सिर्फ हमारे देश के लिए ही चिंता की बात नहीं है, बल्कि हमारे सुरक्षा साझेदारों और सहयोगियों के लिए भी चिंता का विषय है.

क्या ईरान तैयार कर रहा है आत्मघाती हमलावरों की सेना? क्या है ‘जानफदा’ अभियान जो अमेरिका से लड़ने के लिए शुरू किया गया

ईरान में रह रहे ईरान के 32 उच्च-अधिकारी

NY पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, कनाडा सरकार ने अपने देश में रह रहे ईरान के 32 उच्च-अधिकारियों की पहचान की है और उन्हें देश से निकालने (deport) के लिए चिह्नित किया है.

Add India.com as a Preferred Source

क्या अब्बास ओमिदी होंगे कनाडा से बाहर

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कनाडा में मौजूद ईरान की सत्ता के शीर्ष सदस्यों में अब्बास ओमिदी भी शामिल हैं, जिन पर नवंबर 2019 से 2021 तक ईरान के उद्योग, खान और व्यापार मंत्रालय में अन्वेषण के उप-प्रमुख होने का आरोप था.

कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (CBSA) चाहती है कि ओमिदी को देश से निकाल दिया जाए, क्योंकि उन पर ईरान की सत्ता में एक उच्च-अधिकारी के तौर पर काम करने का आरोप है.

ईरान के सड़क मंत्रालय के पूर्व महानिदेशक अफशिन पीरनून को देश में रहने की अनुमति दे दी गई थी, जब पिछले साल कनाडा के आव्रजन और शरणार्थी बोर्ड ने उन्हें देश से निकालने की सीमा सुरक्षा एजेंसी की अपील को खारिज कर दिया था. उस समय यह तर्क दिया गया था कि ईरान की तानाशाही सरकार पर उनका “कोई खास प्रभाव” नहीं था. टोरंटो स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक सिर्फ एक ईरानी अधिकारी को देश से निकाला गया है, जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है.

ईरान के इंटरनेशनल स्लीपर नेटवर्क

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में 1979 के बाद से ईरान के 218 बाहरी ऑपरेशंस की पहचान की गई, जिनमें हत्याएं, अपहरण, डराने-धमकाने और निगरानी की साजिशें शामिल हैं; इनमें से 102 घटनाएं यूरोप में घटित हुईं.