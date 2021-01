Twitter, FB, Instagram, Facebook, Donald Trump, us violance, Violence at US Capitol, US LATEST NEWS: अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में संसद की बिल्‍डिंग कैपिटोल में राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई हिंसक झड़प के वाकये के बाद सोशल मीडया प्‍लेटफार्म ने उन पर सख्‍ती अपनाई है. जहां, अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बुधवार को 12 घंटे के लिए रोक लगा दी थी. इतना ही नहीं ट्विटर ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके अकाउंट पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी. वहीं फेसबुक और यूट्यूब ने उनके वीडियो को हटा दिया था. अब इसी घटनाक्रम के बाद सोशल मीडिया की एक और साइट Instagram ने भी डोनाल्‍ड ट्रंप को किया लॉक करने की घोषणा कर दी है. Also Read - वॉशिंगटन की खूनी हिंसा से पीएम नरेंद्र मोदी चिंतित, बोले- शांति से होना चाहिए सत्ता का हस्तांतरण

इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी ने कहा, हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंस्टाग्राम अकाउंट को 24 घंटे के लिए बंद कर रहे हैं.

बता दें कि वॉशिंगटन की कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी कांग्रेस इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस कर रही थी और इसी दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने हजारों की तादाद में प्रदर्शन शुरू कर दिया. दरअसल, कैपिटोल परिसर यह प्रदर्शन तब शुरू हुए थे, जब ट्रंप ने अपने समर्थकों को दिन में संबोधित करते हुए उनसे कैपिटल बिल्डिंग की तरफ मार्च करने की अपील की. लेकिन, जब समर्थक हिंसक हो गए तो ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की. उन्‍होंने अपने समर्थकों से कहा कि हमारी पुलिस का सहयोग कीजिए, वो वास्तव में हमारे साथ हैं. आप लोग शांति बनाए.

ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट पर रोक लगाई

अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बुधवार को 12 घंटे के लिए रोक लगा दी. ट्विटर ने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके अकाउंट पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी.

फेसबुक और यूट्यूब ने ट्रंप का वीडियो हटा दिया था

इससे पहले ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब ने ट्रंप का वीडियो हटा दिया था जिसमें डोनाल्‍ड बुधवार को अपने समर्थकों से ‘घर जाने’ की अपील कर रहे थे और राष्ट्रपति चुनाव में धांधली होने की बात कह रहे थे.

फेसबुक ने कहा ”क्योंकि इससे हिंसा और भड़क सकती है”

कैपिटोल परिसर में प्रदर्शनकारियों के घुसने के करीब दो घंटे बाद ट्रंप ने यह वीडियो पोस्ट किया था. प्रदर्शनकारी इलेक्टोरल कॉलेज के नतीजों पर संसद के संयुक्त सत्र में व्यवधान डालना चाहते थे. इस सत्र में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन की जीत की पुष्टि होनी थी. फेसबुक के उपाध्यक्ष गॉय रोसेन ने बुधवार को कहा कि वीडियो को हटा दिया गया है ”क्योंकि इससे हिंसा और भड़क सकती है”.