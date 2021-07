भारत ने अफगानिस्तान में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति और कंधार के आस-पास के नए इलाकों पर तालिबान के कब्जे के मद्देनजर इस दक्षिणी अफगान शहर में अपने वाणिज्य दूतावास से करीब 50 राजनयिकों और सुरक्षा कर्मियों को वापस बुला लिया है. इस संबंधी जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.Also Read - न्यूजीलैंड के इस YouTuber को भारत सरकार ने देश में घुसने से रोका, हरियाणा में मौजूद पत्नी पहुंची हाईकोर्ट

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज रविवार को बयान जारी कर स्थिति को साफ करते हुए कहा है, कंधार में भारत के महावाणिज्य दूतावास को बंद नहीं किया गया है. हालांकि, कंधार शहर के पास भीषण लड़ाई के कारण, भारत स्थित कर्मियों को कुछ समय के लिए वापस लाया गया है. वहां स्‍थानीय कर्मचारी काम करते रहेंगे.

The Consulate General of India in Kandahar has not been closed. However, due to the intense fighting near Kandahar city, India based personnel have been brought back for the time being: MEA Spokesperson Arindam Bagchi pic.twitter.com/hTc89gs9Pk

— ANI (@ANI) July 11, 2021