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Iran 5 Demands To Prevent War Us Leave Middle East To Hormuz Tax

ट्रंप की 15 शर्तों पर आया ईरान का जवाब, जंग रोकने के लिए कर डाली 6 बड़ी डिमांड

Iran Ceasefire Demands: ईरान ने कथित तौर पर कई बड़ी मांगें रखी हैं, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद करना भी शामिल है.

Iran Ceasefire Demands: डोनाल्ड ट्रंप की एक महीने की सीजफायर की 15 शर्तों के जवाब में ईरान का जवाब आ गया है. ईरान ने कथित तौर पर युद्ध रोकने के लिए की बड़ी मांग रखी है.

वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, तेहरान ने यह साफ कर दिया है कि युद्धविराम समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए शर्तें बहुत कड़ी हैं. हालांकि दोनों पक्षों के बीच परोक्ष रूप से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो गई हो.

क्या हैं ईरान की 6 शर्तें

ईरान ने कथित तौर पर कई बड़ी मांगें रखी हैं, जिसमें खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य अड्डे बंद करने से लेकर प्रतिबंध हटाने और होर्मुज शिपिंग मार्ग पर नियंत्रण हासिल करने और टैक्स वसूली का अधिकार शामिल है. इसके अलावा युद्ध के दौरान हुए नुकसान के लिए आर्थिक मुआवजा देने, और हिज्बुल्लाह के खिलाफ इजरायल के अभियान को खत्म करने की मांग की है. इसके साथ ही, इस बात की भी पक्की गारंटी मांगी गई है कि दोनों पक्षों के बीच फिर से कोई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू नहीं होगी.

बने होमु्र्ज के लिए एक सिस्टम

ईरान ने एक ऐसे तंत्र की भी मांग की है जिसके तहत तेहरान, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक – होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूल कर सके.

कौन रख रहा ईरान की ओर से ये शर्तें

इस मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने देश के नेतृत्व के भीतर अपनी पकड़ मज़बूत कर ली है और वही इन मांगों को आगे बढ़ा रहा है. यह जानकारी चैनल 12 ने दी है.

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इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि तेहरान ने सार्वजनिक तौर पर वॉशिंगटन के उन दावों को खारिज कर दिया कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है. तेहरान ने कहा कि इन दोनों विरोधी देशों के बीच किसी भी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है.

ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि तेहरान निजी तौर पर कुछ लचीलापन दिखाने को तैयार हो सकता है. चैनल 12 के अनुसार, ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को पांच साल के लिए रोकने और यूरेनियम संवर्धन (enrichment) के स्तर को कम करने पर विचार कर सकता है.

इसके अलावा, वह अपने पास मौजूद 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर भी बातचीत में शामिल हो सकता है, और शेष सेंट्रीफ्यूज (centrifuges) का निरीक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को अनुमति दे सकता है.