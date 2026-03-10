Hindi World Hindi

Iran Acid Rain Israel Strikes Oil Depots Why Oil Rain In Iran What Is The Reason

ईरान में आसमान से बरसा पेट्रोल, जानिए क्यों हुई ये एसिड की बारिश, क्या हैं इसके नुकसान

यह घटना ईरान पर इज़राइल द्वारा किए जा रहे अटैक का भयानक नतीजा है और विडंबना ये है कि इजरायल और अमेरिका ने ये कहकर यह युद्ध शुरू किया है कि वे इसे ईरान के लोगों की आजादी के लिए कर रहे हैं.

जानिए ऐसा क्यों हुआ

ईरान-इज़राइल युद्ध (Israel-Iran war) के बीच हुआ ईरान की राजधानी तेहरान में हाल के दिनों में एक भयावह और असामान्य घटना देखने को मिली. काले बादलों से पेट्रोल (तेल) मिश्रित बारिश हुई, जिसे लोग “पेट्रोल की बारिश” कह रहे हैं. इज़राइल ने तेहरान और आसपास के प्रमुख तेल डिपो और ऑयल स्टोरेज सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए. जिसका असर मुख्य रूप से 7-8 मार्च 2026 की रात और 8-9 मार्च को प्रभाव दिखा.

स्थान: तेहरान (Tehran) और आसपास के इलाके जैसे शाहरान ऑयल डिपो (Shahran Oil Depot), करज (Karaj) के पास अन्य डिपो.

हमले: इज़राइल ने इन तेल भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया, जिनका दावा है कि ईरानी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था. हमलों से कई जगहों पर भीषण आग लग गई, जो घंटों तक जलती रही.

इन आग से घने काले धुएं के विशाल गुबार उठे, जो आसमान में फैल गए और बादलों का रूप ले लिया. इस काले धुएं में हाइड्रोकार्बन (hydrocarbons), सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य जहरीले रसायन थे. जब ये बादल बने और बारिश हुई, तो पानी में ये प्रदूषक घुल गए. परिणामस्वरूप काली, तेलीय बूंदें (oil-saturated rain) या पेट्रोल मिश्रित बारिश बरसी. लोगों ने बताया कि बारिश के साथ काले-तेलीय दाग गिर रहे थे, जिससे कारें, घरों की छतें, सड़कें और कपड़े काले पड़ गए. हवा में तेज पेट्रोल/केमिकल की बदबू फैली हुई थी.

ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी जारी की कि यह बारिश “अत्यधिक खतरनाक और अम्लीय” (highly dangerous and acidic) है. इसमें मौजूद जहरीले यौगिक त्वचा पर केमिकल बर्न (chemical burns), फेफड़ों में गंभीर क्षति, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन, सिरदर्द और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं. लोगों को घर के अंदर रहने, एयर कंडीशनर बंद रखने और बारिश के बाद बाहर न निकलने की सलाह दी गई.

यह कैसे हुआ? जानिए वैज्ञानिक कारण

तेल जलने से निकला धुआं हवा में बहुत ऊपर जाता है. इसमें सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं, जिससे एसिड रेन बनती है. साथ ही हाइड्रोकार्बन और soot के कण बारिश में घुलकर/चिपककर काली/तेलीय बारिश बनाते हैं.

नुकसान क्या हुए?

स्वास्थ्य: हजारों लोग प्रभावित, सांस की तकलीफ, आंखों में जलन, त्वचा पर जलन की शिकायतें. लंबे समय में फेफड़े/कैंसर का खतरा.

पर्यावरण: हवा, पानी और मिट्टी प्रदूषित. बारिश से तेल सड़कों/इमारतों पर फैला, नदियों/जमीन में रिसाव का खतरा.

आर्थिक: ईरान के तेल भंडारण क्षमता को बड़ा झटका. ईंधन की कमी बढ़ी, कीमतें प्रभावित. युद्ध के कारण पहले से तेल उत्पादन प्रभावित था.

मानवीय: तेहरान की 1 करोड़ आबादी में दहशत, लोग घरों में कैद. खाने-पीने की चीजों पर भी असर का डर.

युद्ध का विस्तार: यह हमला युद्ध को नई ऊंचाई पर ले गया, क्योंकि अब ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है.

स्थिति गंभीर है विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी बारिश कई दिनों तक जारी रह सकती है अगर आग पूरी तरह बुझ न जाए.