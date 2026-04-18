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Iran After Ceasefire Irani People Life Heartbreaking Scene Surfaced On Social Media Amid Internet Shutdown

सीजफायर के बाद ईरान का हाल कैसा? सामने आया दिल दहला देने वाला नजारा, देख आपके भी आंसू...

Iran life after ceasefire: ईरान में 49 दिनों से जारी इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद, सोशल मीडिया पर आ रही सामान्य जीवन और देशभक्ति की रील्स सामने आ रही है. ये रील्स ईरानी लोगों की देशभक्ति और तबाही के बीच जीवनयापन करने की जद्दोजहज को दिखा रहा है.

युद्ध के बाद ईरान के हालात कैसे?

ईरान इस समय एक दोहरी लड़ाई लड़ रहा है, एक सरहदों पर और दूसरी डिजिटल दुनिया में.अमेरिका और इजरायल के साथ सीजफायर और उसके बाद फिर से, बढ़ते तनाव के बीच ईरान में सन्नाटा पसरा है. हालांकि, ईरान के अंदरुनी हालात धीरे-धीरे पटरी पर लौटती नजर आ रही है. लोगो सड़कों पर निकलने लगे है. वहीं, इंटरनेट अभी भी बंद है. इंटरनेट बंद होने के बावजूद तेहरान की गलियों से कुछ ऐसी आवाजें निकल रही हैं जो दुनिया को हैरान कर रही हैं. आइये जानते हैं कि ईरान के लोकल इन्फ्लुएंसर्स क्या शेयर कर रहे हैं…

49 दिनों से इंटरनेट बैन

ईरान में संचार के साधन लगभग पंगु हो चुके हैं. इंटरनेट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म Netblocks की मानें तो पिछले 49 दिनों से ईरान में इंटरनेट की स्पीड सामान्य से घटकर मात्र 2 प्रतिशत रह गई है. यह ब्लैकआउट न केवल इंफॉर्मेशन के फ्लो को रोकता है, बल्कि आम नागरिकों को दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग करने की एक कोशिश जैसा दिखता है.

ईरान के लोकल वुमेन इन्फ्लुएंसर्स

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, fatmkhezri.official और etemady.mahdieh जैसी महिला क्रिएटर्स वेस्टर्न लहजे में अंग्रेजी में बात कर रील्स बना रही हैं. वे पूछती हैं कि इस युद्ध की कीमत कौन चुका रहा है? हालांकि, इन कंटेंट को देशभक्ति और युद्ध के खिलाफ रेजिस्टेंस के रूप में देखा जा रहा है. एक और लोकल इन्फ्लुएंसर्स फातिमा खजरी, जो खुद को एक पत्रकार और टीचर बताती हैं, युद्ध के दौरान काफी एक्टिव हैं. वे एक तरफ बमों से तबाह हुई शहीद बेहेश्ती यूनिवर्सिटी की रिसर्च लैब दिखाती हैं, तो दूसरी तरफ तेहरान के खूबसूरत कैफे और म्यूजियम भी दिखाती हैं.

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क्या कोई सोची-समझी रणनीति है?

वहीं, सोशल मीडिया पर इन रील्स के कमेंट सेक्श में सवाल भी उठा रहे हैं कि जब देश में 98% इंटरनेट बंद हो, तो कुछ चुनिंदा अकाउंट्स का इतनी हाई-डेफिनिशन रील कैसे अपलोड कर पा रहे है. एक्सपर्ट्स की मानें तो, ये सरकार की एक डिजिटल स्ट्रेटेजी हो सकती है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि सब कुछ नॉर्मल है. हालांकि, इसमें आम लोगों का सच्चा गुस्सा और अपनी सभ्यता को बचाने की तड़प भी शामिल हो सकती है.

पार्क, पिकनिक और डर

हवाई हमलों की आशंका के बावजूद तेहरान के बाजार और सरकारी दफ्तर खुले हुए हैं. वसंत की सुबहों में पार्कों में पिकनिक मनाते परिवार और खेलों में मशगूल युवा एक नॉर्मल लाइफ की तस्वीर पेश करते हैं, लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे चरमराती अर्थव्यवस्था और भविष्य का एक अनजाना खौफ हर चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता है.

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सरकार और जनता के बीच की खाई

वहीं, जेरुशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी जनता के मन में जनवरी के हिंसक क्रैकडाउन की यादें अभी भी ताजा हैं. लोग सरकार से नाराज तो हैं, लेकिन बाहरी दुश्मन के हमले ने फिलहाल उन्हें एकजुट कर दिया है. सरकार भी इस समय घरेलू मोर्चे पर किसी नए विद्रोह से बचने के लिए जनता पर सीधे दबाव बनाने से कतरा रही है, लेकिन डर हमेशा बना रहता है.