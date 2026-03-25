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अमेरिका को ईरान की खुली चेतावनी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हमले का वीडियो हुआ वायरल | देखें Video

Statue Of Liberty Attack Video: ईरान से जुड़ा एक AI वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर हमले का सीन दिखाया गया है. इस वीडियो को अमेरिका को दी गई एक खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है.

Published date india.com Published: March 25, 2026 10:57 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
statue of liberty attack video
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Statue Of Liberty Attack Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मिसाइल आसमान में उड़ते हुए सीधा अमेरिका के मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से टकराती दिखाई देती है. वीडियो में खास बात यह है कि स्टैच्यू का सिर बदलकर एक अलग चेहरे जैसा दिखाया गया है और टक्कर के बाद पूरा ढांचा टूट जाता है. यह वीडियो AI की मदद से बनाया गया है और इसे बदले के मैसेज के तौर पर दिखाया जा रहा है.

वीडियो में पुराने युद्ध का जिक्र

इस वीडियो की शुरुआत अलग-अलग देशों के सीन से होती है, जहां अमेरिका की पुरानी सैन्य कार्रवाइयों को दिखाने की कोशिश की गई है. सबसे पहले उत्तर अमेरिका के पुराने इलाकों का जिक्र आता है, फिर जापान के हिरोशिमा का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बच्चा तबाही के बीच खड़ा नजर आता है. इसके बाद वियतनाम युद्ध और यमन के हालात भी दिखाए जाते हैं, जहां धुएं और बर्बादी के सीन नजर आते हैं.

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गाजा और विवादित घटनाओं को भी जोड़ा गया

वीडियो में गाजा का एक सीन भी दिखाया गया है, जहां एक छोटी बच्ची कैंप में खड़ी आसमान की ओर देख रही है. इसके जरिए चल रहे संघर्ष की ओर इशारा किया गया है. इसके अलावा वीडियो में एक निजी द्वीप से जुड़ा सीन भी है, जिसे कुछ पुराने विवादों से जोड़कर दिखाया गया है. इन सभी सीन का मकसद एक ही कहानी दिखाना है, जिसमें अलग-अलग घटनाओं को जोड़कर एक बड़ा मैसेज दिया गया है.

देखें वीडियो:

ईरान से जुड़े सीन और नेताओं का जिक्र

वीडियो में आगे ईरान के कुछ सीन दिखाए जाते हैं. इसमें एक स्कूल और वहां की एक बच्ची को दिखाया गया है, जो पुराने हमलों की याद दिलाता है. इसके बाद ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर आती है, जिनकी 2020 में ड्रोन हमले में मौत हुई थी. फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का सीन दिखाया जाता है, जहां वह मिसाइल लॉन्च की तरफ देखते नजर आते हैं.

आखिर में दिया गया बड़ा मैसेज

वीडियो के आखिर में मिसाइल लॉन्च होती है और सीधे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को निशाना बनाती है. टक्कर के बाद स्टैच्यू टूट जाता है, जो एक तरह से बदले का प्रतीक दिखाया गया है. इस पूरे वीडियो का मकसद एक मजबूत मैसेज देना है, जिसमें पुराने संघर्षों और घटनाओं को जोड़कर एक कहानी बनाई गई है. हालांकि, यह सिर्फ एक AI वीडियो है, लेकिन इसके वायरल होने से लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. ऐसे में जरूरी है कि लोग इसे सिर्फ एक वीडियो के तौर पर देखें और किसी भी अफवाह या गलत जानकारी से बचें.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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