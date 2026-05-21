युद्ध के झटके से उबर कर ईरान बड़ी संख्या में बना रहा ये हथियार, US खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Iran Drones: अमेरिकी इंटेलिजेंस से पता चलता है कि ईरान की मिलिट्री शुरू में लगाए गए अंदाजे से कहीं ज्यादा तेजी से फिर से बन रही है.

Published date india.com Published: May 21, 2026 3:59 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
युद्ध के झटके से उबर कर ईरान बड़ी संख्या में बना रहा ये हथियार, US खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
(photo credit AI, for representation only)

Iran Drones: ईरान ने अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए छह हफ्ते के सीजफायर के दौरान अपने कुछ ड्रोन प्रोडक्शन को फिर से शुरू कर दिया है. अमेरिकी खुफिया विभाग के दो स्रोतों ने ये खुलासा किया है.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने उम्मीद से ज्यादा तेजी से अपनी हथियार फैक्ट्रियों का पुनर्निर्माण किया है. वह अमेरिकाइजरायली हमलों से कमजोर हुई कुछ मिलिट्री क्षमताओं को तेजी बना रहा है.

किन हथियारों को तेजी से बना रहा ईरान

इंटेलिजेंस से जुड़े चार सोर्स के मुताबिक, ईरान मौजूदा लड़ाई के दौरान नष्ट हुए मिसाइल साइट्स, लॉन्चर्स को बना रहा है. साथ ही जरूरी हथियार सिस्टम्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बदल रहा है. इसके अलावा बड़ी संख्या में ड्रोन भी बना रहा है.

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क्यों ट्रंप के लिए परेशानी

मिलिट्री क्षमताओं को फिर से बनाने का मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बमबारी कैंपेन फिर से शुरू करते हैं, तो ईरान अपने क्षेत्रीय साथियों के लिए एक बड़ा खतरा बना रहेगा. यह ट्रंप सके उन दावों पर भी सवाल उठाता है कि US-इजरायली हमलों ने लंबे समय में ईरान की मिलिट्री को किस हद तक कमजोर किया है.

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छह महीने में ड्रोन कैपेसिटी पूरी कर लेगा

कुछ US इंटेलिजेंस असेसमेंट बताते हैं कि ईरान छह महीने में ही अपनी ड्रोन अटैक कैपेसिटी को पूरी तरह से फिर से बना सकता है. हालांकि अलग-अलग हथियारों के पार्ट्स का प्रोडक्शन फिर से शुरू करने का समय अलग-अलग होता है.

बड़ी बातें

-ईरानियों ने IC को फिर से बनाने के लिए दी गई सभी टाइमलाइन पार कर ली हैं

-अगर दुश्मनी फिर से शुरू होती है, तो ईरान अपनी मिसाइल बनाने की क्षमता को बढ़ा सकता है

-ईरान ज्यादा ड्रोन लॉन्च करके, इजरायल और खाड़ी देशों पर फायरिंग जारी रख सकता है

क्या रूस-चीन कर रहे मदद

एक सोर्स ने बताया कि ईरान उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी फिर से बना पाया है, इसकी कई वजहें हैं, जैसे रूस और चीन से मिल रहा सपोर्ट. चीन ने लड़ाई के दौरान ईरान को मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स देना जारी रखा है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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