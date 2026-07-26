क्या ईरान पहुंचा न्यूक्लियर बम बनाने के और करीब? किस शख्स की रहनुमाई में बढ़ी तेहरान की 'महाविस्फोटक' हासिल करने की चाहत? अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा

Iran Nuclear Weapon: परमाणु हथियारों पर रोक लगाने वाले अली खामेनेई के फतवे के बावजूद ईरान ने उन्हें बनाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली. कट्टरपंथियों का तर्क रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर तेहरान को तेज़ी से बम बनाने में सक्षम होना चाहिए. दावा है कि नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के मन में कम वैचारिक हिचकिचाहट है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 26, 2026, 4:52 PM IST
क्या ईरान पहुंचा न्यूक्लियर बम बनाने के और करीब? किस शख्स की रहनुमाई में बढ़ी तेहरान की 'महाविस्फोटक' हासिल करने की चाहत? अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा
ईरान जो कुछ बचा (जैसे 420 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम) है उसे बचाने पर ध्यान केंद्रित करता दिख रहा है. (photo credit, credit AI)
  • मोजतबा खामेनेई के मन में कम वैचारिक हिचकिचाहट है परमाणु हथियारों को लेकर
  • मोजतबा ऐसे एडवांस्ड वॉरहेड के पक्ष में हैं जो छोटे हों
  • अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने नई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है
  • क्या ट्रंप फिर ईरान पर हमला करने के लिए इस खुलासे को बना सकते हैं वजह

Iran Nuclear Weapon: ईरान के नए अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई परमाणु बम बनाने को लेकर अपने दिवंगत पिता अली खामेनेई से भी ज्यादा पक्के इरादे वाले हैं. अमेरिका की नई खुफिया जानकारी में ये खुलासा किया गया है.  ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ के अनुसार, खुफिया आकलन बताते हैं कि हथियारों को बनाने को लेकर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के मन में कम वैचारिक हिचकिचाहट है और वे ज्यादा आधुनिक हथियारों के जखीरे का समर्थन कर सकते हैं.

इस रिपोर्ट के पता चलता है कि फरवरी में अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमले के बाद पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद तेहरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और तेज हो गई हैं.

और पढ़ें: अब ईरान को राहत देने के मूड में नहीं अमेरिका, लगातार 11वीं रात भी किए हमले, सेंटकॉम बोला होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित बनाना मकसद

क्या इसलिए ट्रंप फिर बना रहे हमले की योजना?

परमाणु हथियारों को लेकर ईरान का यह नया नजरिया राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस तर्क को मजबूत कर सकता है जिसके तहत वे इस इलाके में और हमले करने की बात करते रहे हैं.

2003 के बाद ईरान ने क्यों रोक दी थीं कोशिशें?

2003 में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने सामूहिक विनाश वाले हथियारों(परमाणु हथियार) पर धार्मिक प्रतिबंध लगाए थे. इस बैन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर दुनिया की चिंता को कम रखा था. रिपोर्ट के मुताबिक, अली खामेनेई का मानना था कि सामूहिक विनाश वाले हथियारों की इस्लाम में इजाजत नहीं है.

काफी समय से, तेहरान ने चुपचाप अपने परमाणु बुनियादी ढांचे का विस्तार किया और दिवंगत अयातुल्ला के शासनकाल में ज़रूरत पड़ने पर हथियार बनाने का विकल्प बनाए रखा. और भले ही उनके पास क्षमताएं रही हों, लेकिन परमाणु बम का विकास अनिश्चित लग रहा था.

परमाणु हथियारों पर क्या है मोजतबा की सोच?

अधिकारियों का मानना ​​है कि ईरान में हाल ही में हुए अमेरिकी हमलों ने सब कुछ बदलकर रख दिया है. अब अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई परमाणु हथियारों के मामले में ज़्यादा सकारात्मक रुख रखते हैं. हालांकि मोजतबा ने कभी सार्वजनिक रूप से परमाणु बमों के इस्तेमाल की बात नहीं की है.

माना जाता है कि मोजतबा ऐसे एडवांस्ड वॉरहेड के पक्ष में हैं जो इतने छोटे हों कि उन्हें लंबी दूरी की मिसाइलों पर लगाया जा सके. मोजतबा खामेनेई के इरादों के बारे में मिली खुफिया जानकारी के साथ कई शर्तें भी जुड़ी हैं, और इसमें से ज़्यादातर जानकारी मौजूदा लड़ाई से पहले की है.

क्या अमेरिका को मिल गया फिर हमले करने का तर्क?

अगर पुष्टि हो जाती है, तो मोजतबा की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के सबूत भविष्य में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के तर्क को और मज़बूत कर सकते हैं. फिलहाल, पिछले साल हुए अमेरिकी हवाई हमलों – जिनसे भारी नुकसान हुआ था – के बाद से ईरान ने न तो संवर्धन (एनरिचमेंट) का काम दोबारा शुरू किया है और न ही हथियारों पर काम फिर से शुरू किया है.

इसके बजाय, ईरान जो कुछ बचा (जैसे 420 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम) है उसे बचाने पर ध्यान केंद्रित करता दिख रहा है – जिसमें ‘पिकएक्स माउंटेन’ के नाम से जाना जाने वाला भारी सुरक्षा वाला भूमिगत परिसर भी शामिल है. अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ सेंट्रीफ्यूज को गहरी भूमिगत सुविधा में स्थानांतरित कर दिया है.

यहां क्यों तैनात है ईरान की अतिरिक्त जमीनी सेना?

माना जाता है कि यह केंद्र ‘पिकएक्स माउंटेन’ अमेरिका के सबसे शक्तिशाली बंकर-बस्टर हथियारों की पहुंच से बाहर है. ईरान ने इस जगह के आसपास अतिरिक्त ज़मीनी सेना तैनात की है, क्योंकि उसे डर है कि अमेरिका जमीनी हमला करके अचानक छापा मारने की कोशिश कर सकता है.

इससे पहले जून, 2025 में, अमेरिका ने रात भर चले एक मिशन के दौरान स्टील्थ बॉम्बर्स से ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र समेत 3 ठिकानों पर हमला किया था. यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था. B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने फोर्डो और नतांज पर बड़े बंकर-बस्टर बम गिराए, जबकि टॉमहॉक मिसाइलों ने इस्फ़हान को निशाना बनाया.

ईरान ने परमाणु हथियार हासिल किया तो मिडिल ईस्ट पर क्या असर पड़ेगा?

इजरायल ने लगातार कहा है कि वह परमाणु हथियारों से लैस ईरान को स्वीकार नहीं करेगा, जबकि अमेरिकी सरकारों ने हमेशा यह माना है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करना चाहिए. परमाणु हथियारों से लैस ईरान, मध्य पूर्व के दूसरे देशों को अपनी रक्षात्मक क्षमताओं (deterrence capabilities) को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर सकता है. सऊदी अरब अपनी परमाणु रणनीतियों को बदल सकता है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें EXPLAINERS की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.