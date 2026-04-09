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ईरान-US के बीच सीजफायर के लिए ट्रंप ने जिस पाकिस्तान को चुना, ज़रा उसकी जिम्मेदारी लेने की औकात तो देखिए!

बेशक ईरान-अमेरिका के सीजफायर कराकर पाकिस्तान खुद को पीसमेकर या शांतिदूत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है. लेकिन, जिम्मेदार देशों की लिस्ट में उसकी रैंकिंग 90 नंबर पर है. हैरानी की बात ये है कि इस लिस्ट में अमेरिका भी 50 नंबर से बाहर है.

ईरान और अमेरिका के बीच पूरी तरह से जंग रोकने के लिए इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को एक मीटिंग होगी.

ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से चल रही जंग पर 2 हफ्ते का ब्रेक लग चुका है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान-अमेरिका के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर का ऐलान किया. सीजफायर कराने का क्रेडिट पाकिस्तान और कुछ हद तक चीन के दिया जा रहा है. सीज़फायर के बाद पाकिस्तान हर फोरम में खुद की पीठ थपथपा रहा है. ट्रंप ने भी अपने बयान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ का जिक्र किया, लेकिन ट्रंप ने ईरान से समझौता कराने के लिए जिस पाकिस्तान पर भरोसा किया, उसकी जिम्मेदारी लेने का स्कोर बेहद खराब है. ये हम नहीं कर रहे, बल्कि ‘रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स’ यानी ‘जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक’ की लेटेस्ट लिस्ट कह रही है.

अक्सर किसी देश की ताकत, तरक्की और दुनिया के फोरम में उसकी हैसियत का अंदाजा उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP), आर्थिक आंकड़े, मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल प्रभाव के आधार पर लगाया जाता है. दुनिया भर में कौन सा देश कितना जिम्मेदार है? इसका जवाब देता Responsible Nations Index यानी RNI में मिलता है.

पाकिस्तान का RNI 90, पाकिस्तान 50 नंबर से बाहर

देशों की रैकिंग नैतिक शासन, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जवाबदेही जैसे मानकों पर तय होती है. इन सभी मानकों को मिलाकर पाकिस्तान का RNI 90 है. आसान शब्दों में कहे, तो किसी बात या काम की जिम्मेदारी लेने के मामले में पाकिस्तान दुनिया के तमाम देशों की लिस्ट में 90वें पोजिशन पर आता है. पाकिस्तान की औकात तो सब जानते हैं. हैरानी वाली बात ये है कि इस लिस्ट में अमेरिका भी 50 की रैंक से बाहर है. ये आंकड़ा 19 जनवरी 2026 में सामने आया था.

वायरल हो रहा पाकिस्तानी PM का पोस्ट

पाकिस्तान कितना जिम्मेदार है, इसकी झलक बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में भी देखने को मिली. सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद हो गया है. इस पोस्ट में उन्होंने अमेरिका से ईरान पर हमला न करने की समय सीमा बढ़ाने की अपील की थी. पोस्ट की एडिट हिस्ट्री में ‘ड्राफ्ट- पाकिस्तानी PM का मैसेज’ दिखने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं.

अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह मैसेज पहले से ही तैयार किया गया था. कुछ यूजर्स का कहना है कि यह मैसेज व्हाइट हाउस के निर्देश पर लिखा गया लगता है. वहीं, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं. हालांकि, पाकिस्तान का कहना है कि वह अमेरिका और ईरान के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहा है और खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश कर रहा है.

RNI क्या है?

Responsible Nations Index या जिम्मेदार देशों की रैंकिंग World Intellectual Foundation की पहल है. इसके तहत यह तय किया गया है कि जिम्मेदारियां निभाने में कौन सा देश किस रैंक पर है. ये इंडेक्स किसी देश को दुनिया भर में भरोसे के काबिल बनाती है.

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19 जनवरी 2026 को हुआ था लॉन्च

19 जनवरी 2026 को भारत में ‘रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स’ को लॉन्च किया गया. इस कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे. ये इंडेक्स 3 साल की स्टडी और विचार-विमर्श का नतीजा है. इसमें देशों का मूल्यांकन सिर्फ आर्थिक ताकत या अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के आधार पर नहीं, बल्कि इस आधार पर किया जाता है कि वे अपने नागरिकों के कल्याण, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक जिम्मेदारियों को कितनी गंभीरता से निभाते हैं.

जिम्मेदार देशों की रैंकिंग में कौन कहां?

जिम्मेदार देशों की इस लिस्ट में सिंगापुर ने टॉप किया है. दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे नंबर पर डेनमार्क, चौथे पर साइप्रस, पांचवें पर स्वीडन और छठे नंबर पर बेल्जियम आता है. अमेरिका बहुत पीछे 66वें पायदान है.

भारत की रैंकिंग?

देशों को नैतिक और सामाजिक कल्याण जैसे अहम पैमानों पर आंकने वाले ‘रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स’ (RNI) में भारत को 154 देशों में 16वीं रैकिंग मिली है. इस इंडेक्स में भारत ने अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी पछाड़ दिया है. अमेरिका को 66वीं और चीन को 68वीं रैकिंग मिली है, जबकि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे आखिरी स्थान पर रहा.

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