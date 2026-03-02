By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अमेरिका को ईरान में लोकतंत्र की फिक्र क्यों रहती है? सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों में चुप्पी क्यों? समझिए पूरा गेम | Explained
अमेरिका ईरान के अलग नीति अपनाता है और बाकियों के लिए अलग. यह डबल स्टैंडर्ड मुख्य रूप से अमेरिका के रणनीतिक हितों से जुड़ा है.
ईरान पर इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयोतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बात ईरान में भी पलटवार किए. जिसमें ईरान ने अन्य खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया. इस बीच क्या आपने सभी सोचा है, अमेरिका ईरान में लोकतंत्र की फिक्र जताता है और वहां के लोगों के हक की बाते करता हैं, लेकिन बाकी खाड़ी देशों में जहां राजतंत्र है वहां के मुल्कों पर चुप्पी क्यों साधे रहता है. समझिए अमेरिका की मिडल ईस्ट में इस दोहरे मापदंड की नीति के पीछे क्या गेम है.
अमेरिका की विदेश नीति में मिडल ईस्ट को लेकर लंबे समय से बड़ा सवाल उठता रहा है. अमेरिका क्यों ईरान में लोकतंत्र और मानवाधिकारों की कमी पर जोरदार आलोचना करता है, जबकि उसके करीबी सहयोगी देशों जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), कतर और बहरीन में राजतंत्र और मानवाधिकार उल्लंघनों पर चुप्पी साध लेता है?
यह दोहरा मापदंड (डबल स्टैंडर्ड) रणनीतिक हितों, तेल संसाधनों, सैन्य गठबंधनों और ईरान-विरोधी रणनीति से जुड़ा है. आइए समझते हैं.
ईरान पर अमेरिका का फोकस: लोकतंत्र की आड़ में दबाव
अमेरिका ने हमेशा ईरान को मानवाधिकारों के उल्लंघन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर दमन, आलोचकों की गिरफ्तारी, यातना और धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोपी ठहराया है. ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) की 2007 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी प्रशासन ईरान के इन मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से जोर देता है, ताकि ईरानी युवाओं और असंतुष्टों को आकर्षित कर सके, जो अपने शासन से नाराज हैं. 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ परमाणु समझौते (JCPOA) से बाहर निकलकर ‘मैक्सिमम प्रेशर’ अभियान चलाया, जिसमें आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए ईरान को अलग-थलग करने की कोशिश की. अमेरिका ईरान में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग और प्रसारण का दावा करता है, ईरानी सरकार उन्हें ‘अमेरिकी एजेंट’ बताती है.
सऊदी अरब और खाड़ी देशों में चुप्पी: रणनीतिक हितों की जीत
सऊदी अरब जैसे सहयोगी देशों में अमेरिका मानवाधिकारों पर खामोश रहता है. सऊदी अरब को वैश्विक लोकतंत्र अभियान से छूट दी जाती है. यहां महिलाओं के अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता , निष्पक्ष न्याय व्यवस्था की कमी और धार्मिक पुलिस की सख्ती जैसे मुद्दों पर अमेरिका सार्वजनिक आलोचना से बचता है. इसके बजाय, निजी बातचीत या ‘स्ट्रैटेजिक डायलॉग’ (2005 से शुरू) के जरिए हल्का दबाव डाला जाता है, लेकिन कोई ठोस बदलाव नहीं आता.
- सऊदी अरब के मामले में अमेरिका तमाम प्रतिबंधों को माफ कर देता है, ताकि सैन्य बिक्री जारी रहे और ‘ग्लोबल वॉर ऑन टेरर’ में सहयोग मिले.
- यूएई, कतर और बहरीन में राजतंत्र हैं, जहां लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन अमेरिका इनके साथ सैन्य समझौते करता है. 2024 में अमेरिका-सऊदी सुरक्षा समझौता, जिसमें परमाणु कार्यक्रम में मदद और हथियार बिक्री शामिल है.
- बहरीन में अमेरिकी नौसेना का पांचवां फ्लीट बेस है, जो ईरान के खिलाफ रणनीतिक महत्व रखता है. तेहरान टाइम्स की 2011 की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका मानवाधिकारों का समर्थन करता है, लेकिन अरब देशों की आक्रामक नीतियों को प्रोत्साहित भी करता है, जो डबल स्टैंडर्ड दिखाता है.
रणनीतिक हितों का खेल
अमेरिका ईरान के अलग नीति अपनाता है और बाकियों के लिए अलग. यह डबल स्टैंडर्ड मुख्य रूप से अमेरिका के रणनीतिक हितों से जुड़ा है. जहां अमेरिका को किसी देश से आतंकवाद विरोध में सहयोग चाहिए जैसे सऊदी अरब से बेस और गठबंधन, वहां मानवाधिकारों पर दबाव कम होता है.
ईरान को ‘दुश्मन’ माना जाता है, इसलिए उस पर मानवाधिकारों को हथियार बनाया जाता है. अमेरिकी प्रशासन हितों और मूल्यों के बीच संतुलन बनाने में संघर्ष करते हैं, जो ‘पाखंड’ पैदा करता है. नतीजतन, अरब दुनिया में अमेरिका की विश्वसनीयता कम होती है. ये सभी फैक्ट्स बताते हैं अमेरिका को उस देश की डेमोक्रेसी की चिंता होती है जो इनके सामने सरेंडर नहीं करता.