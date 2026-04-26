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Iran America War Poses Risk Of Plunging 30 Million People Into Poverty United Nations Report

ईरान युद्ध के कारण 3 करोड़ लोगों पर गरीबी में फंसने का खतरा, पूरी दुनिया पर होगा बुरा असर, संयुक्त राष्ट्र ने डराने वाले आंकड़े बताए

अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल अस्थाई युद्ध विराम घोषित है. लेकिन, तेल और गैस की सप्लाई चेन अब भी पटरी पर नहीं आई है. आगे क्या होगा इसे लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है.

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

The economic impact of the Iran war: ईरान युद्ध का आर्थिक असर दुनिया भर में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी में धकेल सकता है. इस युद्ध के बुरे परिणाम केवल ईरान की ही प्रभावित नहीं करेंगें. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के अनुसार, इसका असर विकासशील देशों पर सबसे ज्यादा होगा. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था को तिहरे झटके का सामना करना पड़ सकता है.

UNDP रिपोर्ट में क्या बताया गया है?

अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल अस्थाई युद्ध विराम घोषित है. लेकिन, तेल और गैस की सप्लाई चेन अब भी पटरी पर नहीं आई है. आगे क्या होगा इसे लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है. इस बीच संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ती ऊर्जा कीमतों, खाद्य असुरक्षा और धीमी आर्थिक वृद्धि से “तिहरे झटके” का सामना करना पड़ रहा है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में हुए विकास को यह युद्ध पीछे धकेल रहा है.

बता दें कि ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हवाई हमलों के बाद तेल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिए जाने से स्थिति और भी बिगड़ गई है. वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति तो बाधित हुई ही है, इसका असर उर्वरक की आपूर्ति और शिपिंग पर भी पड़ा है. अब आशंका है कि विकासशील देशों में खाद्य संकट बढ़ सकता है.

UNDP ने युद्ध के आर्थिक असर के तीन संभावित दृश्यों के बारे में बताया है. इसमें कहा गया है कि सबसे बुरे हालात में तेल और गैस के उत्पादन में हफ्तों तक ड़ी रुकावट आती है और उसके बाद महीनों तक कीमतें ऊंची रहती हैं तो तीन करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की चपेट में आ सकते हैं. गरीबी में होने वाली इस वृद्धि का लगभग आधा हिस्सा खाड़ी, अफ्रीका, एशिया और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों में होगा.

UNDP के प्रशासक अलेक्जेंडर डी क्रू ने कहा है कि इस तरह का कोई भी संघर्ष विकास को पीछे धकेलने जैसा है. भले ही युद्ध रुक जाए लेकिन, इसका असर तो पहले ही पड़ चुका है. अलेक्जेंडर डी क्रू के अनुसार, आपको इसका एक लंबे समय तक रहने वाला असर दिखेगा. खासकर गरीब देशों में. जिन लोगों के गरीबी के दलदल में जाने की आशंका है वो ऐसे लोग हैं जो पहले गरीबी में थे और किसी तरह इससे बाहर निकले थे. अब ये लोग वापस गरीबी में धकेले जा रहे हैं.

अर्थव्यवस्था को पहुंच चुका है नुकसान

इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान-अमेरिका युद्ध ने पहले ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थायी नुकसान पहुंचाया है. इसके बाद UNDP ने उन देशों की मदद के लिए एक वैश्विक प्रतिक्रिया की अपील की है, जिन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है. अनुमान लगाया गया है कि युद्ध के कारण गरीबी रेखा से नीचे पहुंच जाने वाले लोगों पर पड़ने वाले असर की भरपाई के लिए लगभग 6 बिलियन डॉलर की जरूरत होगी. UNDP रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बिजली या खाना पकाने वाली गैस के लिए अस्थायी सब्सिडी या वाउचर के रूप में मदद देकर और अल्पकालिक नकद हस्तांतरण से लोगों को वापस गरीबी में जाने से कुछ हद तक रोका जा सकता है. हालांकि इसे लंबे समय तक जारी रखना भी मुश्किल होगा.

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