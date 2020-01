बर्लिनः युद्ध जैसे हालात को देखते हुए और अमेरिका से बढ़ती तल्खी के बाद अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरी दुनिया को टेंसन में डाल सकता है. ईरान ने घोषणा की है कि वह अब 2015 की परमाण संधि के द्वारा लगने वाली कोई भी पाबंदी को अब नहीं मानेगा और वह अपने आप को इस डील से अलग करता है. ईरान के इस फैसले के बाद जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के नेताओं ने रविवार को ईरान से अपील की कि वह 2015 परमाणु समझौते का उल्लंघन ना करे. तेहरान के संवर्धन की सीमा का पालन ना करने की घोषणा करने के बाद इन देशों के प्रमुख नेताओं ने यह अपील की.

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक संयुक्त बयान में कहा, ‘‘ हम ईरान से उन सभी कदमों को वापस लेने की अपील करते हैं जो परमाणु समझौते के अनुरूप नहीं है.’’

गौरतलब है कि ईरान के साथ हुए बहुपक्षीय समझौते से अमेरिका के पीछे हटने और उस पर फिर से प्रतिबंध लगाने के जवाब में ईरान ने परमाणु समझौते से पीछे हटने से संबंधित अपने पांचवें कदम को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसावी ने टेलीविजन पर प्रसारित बयान में कहा था, ‘‘ पांचवें कदम के संबंध में फैसला पहले ही किया जा चुका है… लेकिन मौजूदा स्थिति पर विचार किया जा रहा है. आज रात (रविवार रात) होने वाली अहम बैठक में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे. ’’

#Iran’s IRGC General #Soleimani martyred in #US airstrike on Baghdad airport.

Iranian officials strongly condemned the move as an act of #terrorism, declaring General Soleimani assassination is seen as a massive attack on Iran.#قاسم_سليماني_شهيد #ابو_مهدي_المهندس pic.twitter.com/qVgXEAzJPs

— Iran (@Iran) January 3, 2020