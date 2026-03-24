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Iran Appoints Mohd Baqer Zolqadr As New Security Chief Read Profile

कौन हैं मोहम्मद बाकेर जोलकद्र? जंग के बीच ईरान ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, क्या लेंगे लारीजानी की मौत का बदला

Israel Iran War Update: ईरान में सिक्योरिटी चीफ की जिम्मेदारी मोहम्मद बाकेर जोलकद्र को सौंपी गई है. आइए जानते हैं जोलकद्र कौन हैं और उनके रोल के बारे में...

मोहम्मद बाकेर जोलकद्र ने गृह मंत्रालय में सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर काम किया है.

ईरान में हाल ही में बड़ा राजनीतिक और सुरक्षा बदलाव देखने को मिला है. सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की हत्या के कुछ हफ्तों बाद अब उनके उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया गया है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के कार्यालय की ओर से बताया गया कि मोहम्मद बाकेर जोलकद्र को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल (SNSC) का नया सचिव बनाया गया है. यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब देश में सुरक्षा हालात ठीक नहीं हैं. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं मोहम्मद बाकेर जोलकद्र के बारे में और SNSC का काम क्या होता है?

कौन हैं मोहम्मद बाकेर जोलकद्र?

मोहम्मद बाकेर जोलकद्र एक अनुभवी और सख्त छवि वाले अधिकारी माने जाते हैं. पहले वे ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) में कमांडर रह चुके हैं. इसके अलाव, उन्होंने गृह मंत्रालय में सुरक्षा से जुड़े अहम पदों पर काम किया है और सेना के जनरल स्टाफ में भी जिम्मेदारियां निभाई हैं. वे न्यायपालिका के साथ भी जुड़े रहे हैं और अपराध रोकथाम के सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं. उनकी यह लंबी पृष्ठभूमि उन्हें इस बड़े पद के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाती है.

ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी का काम क्या है?

SNSC – ईरान की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक मानी जाती है. इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन यह सीधे देश के सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है. इस काउंसिल का काम देश की सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े बड़े फैसले लेना और उन्हें लागू करना होता है. इसमें सेना, खुफिया एजेंसियों और सरकार के बड़े अधिकारी शामिल होते हैं. ऐसे में इस काउंसिल के सचिव का पद बेहद ताकतवर और जिम्मेदारी वाला माना जाता है.

लारीजानी की मौत के बाद बढ़ा तनाव

बता दें कि पूर्व सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की 17 मार्च को इजरायल के हमले में मौत हो गई थी. वे ईरान की राजनीति में एक बड़ा नाम थे और पहले संसद अध्यक्ष के साथ-साथ अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बातचीत के मुख्य चेहरा भी रह चुके थे. उनकी मौत ऐसे समय में हुई जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर कई बड़े हमले किए, जिनमें कई शीर्ष नेता भी मारे गए. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया और ईरान के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ.

जोलकद्र को जिम्मेदारी देने से क्या बदलेगा?

अब जब मोहम्मद बाकेर जोलकद्र को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो माना जा रहा है कि ईरान की सुरक्षा और विदेश नीति में कुछ सख्त फैसले देखने को मिल सकते हैं. उनकी नियुक्ति से यह संकेत भी मिलता है कि सरकार अब मजबूत और निर्णायक कदम उठाने के मूड में है. मौजूदा हालात को देखते हुए, उनका रोल काफी अहम होने वाला है. क्योंकि उन्हें देश की सुरक्षा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय दबावों का भी सामना करना होगा.

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