ईरान की राजधानी तेहरान के उत्तरी इलाके में मंगलवार रात में हुए एक भीषण विस्फोट में 19 लोगों की मौत हो गई. यह विस्फोट उत्तरी तेहरान में एक चिकित्सा क्लिनिक में हुआ. Also Read - इस देश ने डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए जारी किया वारंट, इंटरपोल से भी मांगी मदद

ईरानी सरकारी चैनल की खबर के अनुसार ईरान की राजधानी में एक मेडिकल क्लिनिक में मंगलवार रात आग लग गई और दमकलकर्मियों को आग बुझाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी. Also Read - छत पर अलग-अलग पोज में ईरानी कपल ने किया kiss, तस्वीर वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार

A powerful explosion at a clinic in northern Tehran killed at least 19 people on Tuesday, Iran’s semi-official ISNA news agency reported: AFP news agency Also Read - Coronavirus: कोरोना से दुनिया त्रस्त, भारत मे एक लाख से अधिक मामले, इन 10 देशों में स्थिति हमसे बदतर

— ANI (@ANI) July 1, 2020