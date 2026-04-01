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मिडिल ईस्ट में 'टेक वॉर' की शुरुआत! ईरान ने Amazon के हेडक्वार्टर पर दागी मिसाइल, बहरीन सरकार का दावा
ईरान ने बहरीन में Amazon से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल हमला किया. इससे टेक सेक्टर में डर बढ़ गया है. अब युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि डिजिटल नेटवर्क और डेटा सेंटर पर भी असर डाल रहा है.
Iran Attack on Amazon Headquater: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है. ईरान ने बहरीन में स्थित Amazon से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है. ये हमला उस समय हुआ जब पहले ही क्षेत्र में सैन्य टकराव चरम पर है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, ये हमला बहरीन के हमाला इलाके में स्थित बटेल्को के हेडक्वार्टर पर हुआ, जहां Amazon Web Services का महत्वपूर्ण तकनीकी ढांचा मौजूद है. इस हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचने की बात सामने आई है. बहरीन सरकार ने भी इस घटना की पुष्टि की है, जिससे क्षेत्र में चिंता और बढ़ गई है.
अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा ईरान
ये हमला अचानक नहीं हुआ. इससे एक दिन पहले ही ईरान ने चेतावनी दी थी कि वह 1 अप्रैल से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाएगा. इस बयान के बाद यह कार्रवाई उस चेतावनी का पहला बड़ा संकेत मानी जा रही है. ईरान ने 18 प्रमुख कंपनियों की एक लिस्ट भी जारी की है. इसमें Microsoft, Google, Apple, Meta, Intel और IBM जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों पर आरोप लगाया गया कि वे खुफिया और तकनीकी सहयोग के जरिए ईरान के खिलाफ गतिविधियों में शामिल हैं.
विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि आधुनिक युद्ध अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहा. क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर जैसे डिजिटल साधन अब युद्ध की रणनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं. ऐसे में टेक कंपनियां भी सीधे तौर पर संघर्ष के दायरे में आ गई हैं. हाल के महीनों में यूएई और बहरीन में डेटा सेंटर और नेटवर्क सिस्टम पर हमलों की खबरें सामने आई हैं. इससे ये साफ हो गया है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब सुरक्षित नहीं रहा. जीपीएस सिस्टम में छेड़छाड़ और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे एयर ट्रैफिक, शिपिंग और मोबाइल नेटवर्क तक प्रभावित हो रहे हैं.
बढ़ते खतरे को देखते हुए कई अमेरिकी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को रिमोट वर्क अपनाने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है. इसके अलावा कंपनियां अपने इमरजेंसी प्लान को भी सक्रिय कर रही हैं, ताकि किसी भी संभावित हमले के प्रभाव को कम किया जा सके. एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो इसका असर सिर्फ टेक सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार और रोजमर्रा की डिजिटल सेवाओं पर भी पड़ सकता है.
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