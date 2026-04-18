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ईरान ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? IRGC ने नौसेना ने नए निर्देश जारी किए, केवल इन जहाजों को मिलेगी अनुमति

IRGC नौसेना ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समुद्री आवाजाही के लिए उसके नौसैनिक अधिकारियों से पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य होगा.

Published date india.com Published: April 18, 2026 1:30 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Strait of Hormuz: अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की लगातार घेराबंदी के बीच, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की नौसेना ने नए निर्देश जारी किए हैं. इन निर्देशों में होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया है. कहा गया है कि केवल ईरानी-निर्धारित मार्गों का उपयोग करने वाले नागरिक जहाजों को ही वहां से गुजरने की अनुमति होगी. यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी सैन्य जहाजों को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने से पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है.

ANI ने ईरानी सरकारी मीडिया ‘इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग’ (IRIB) द्वारा जारी एक बयान के हवाले से बताया है कि IRGC नौसेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों के गुजरने से संबंधित चार मुख्य बिंदुओं की रूपरेखा तैयार की है. ये चार मुख्य बिंदु ईरान की संसद के स्पीकर एम.बी. गालिबफ द्वारा ‘X’ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचना किए जाने के बाद सामने आए हैं.

ट्रंप के किस बयान से भड़का ईरान?

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी घेराबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कि ईरान के साथ कोई मझौता पूरी तरह से अंतिम रूप नहीं ले लेता. इसके जवाब में गालिबफ ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री आवाजाही को ईरान द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि वहां से गुजरने की अनुमति केवल निर्धारित मार्गों के माध्यम से और ईरानी अनुमोदन के तहत ही दी जाएगी.

IRIB के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नौसेना ने कहा है कि नागरिक जहाजों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ईरान द्वारा आधिकारिक तौर पर निर्धारित मार्गों का सख्ती से पालन करें. इसके अलावा, इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सुरक्षित मार्ग की अनुमति केवल उन नागरिक जहाजों को है जो ईरानी नियमों के तहत संचालित होते हैं. साथ ही, न्य जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से प्रतिबंधित किया गया है.

IRGC नौसेना ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समुद्री आवाजाही के लिए उसके नौसैनिक अधिकारियों से पूर्व-अनुमति लेना अनिवार्य होगा. इस कदम को ईरान द्वारा होर्मुज से होने वाले समुद्री यातायात को कंट्रोल करने की कोशिश माना जा रहा है.

ईरान की IRGC ने एक सख्त चेतावनी में ये भी कहा है कि अगर संघर्ष-विराम का उल्लंघन होता है, तो होर्मुज में हालात 40-दिनों के युद्ध जैसे हो सकते हैं. इससे कमर्शियल शिपिंग भी रुक सकती है. बता दें कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद संकरा समुद्री रास्ता होर्मुज इन दिनों दुनिया के सबसे संवेदनशील शिपिंग मार्गों में से एक बना हुआ है. इसी रास्ते से वैश्विक ऊर्जा निर्यात का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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