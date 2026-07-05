खामेनेई के जनाजे में 2 करोड़ लोगों की भीड़! अंतिम विदाई के बीच ईरान ने क्यों खोदीं हजारों नई कब्रें?

ईरान में करोड़ों लोगों की भीड़ जुटने की संभावना के बीच अस्पताल, नई कब्रें और विशेष राहत इकाइयां तैयार की गई हैं. पिछले अंतिम संस्कारों में हुई भगदड़ ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/iran-braces-for-massive-crowds-at-ali-khamenei-funeral-fears-up-to-3000-deaths-8465777/ Copy

20 लाख नहीं, 2 करोड़ लोगों की भीड़! (image AI+ IANS)

खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ जुटने की संभावना है.

जर्मन रिपोर्ट में 1,500 से 3,000 लोगों की मौत की आशंका जताई गई है.

तेहरान में अस्थायी अस्पताल और नई कब्रें तैयार की गई हैं.

पहले भी ईरान में बड़े अंतिम संस्कारों के दौरान भगदड़ में कई लोगों की जान जा चुकी है.

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में प्रशासन हाई अलर्ट पर है. खामेनेई के अंतिम संस्कार का आयोजन जारी है. इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने की संभावना को देखते हुए भी वहां के अधिकारी तैयारी कर रहे हैं. इंडियन एक्सप्रेस ने एक जर्मन रिपोर्ट के अनुसार लिखा है, अधिकारियों ने तेहरान में जुटने वाली भारी भीड़ के कारण 1,500 से 3,000 लोगों की मौत होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई है. मंत्रालय ने बताया कि अंतिम संस्कार की तैयारियां एक महीने से चल रही हैं. तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मोसाला जहां खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के शव रखे गए, वहां पास में अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं, तस्नीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि मेडिकल टीमें “पूरी तरह से तैयार” हैं. मंत्रालय ने यह भी बताया कि उत्तर-मध्य ईरान के कोम और देश के उत्तर-पूर्व में स्थित मशहद प्रांतों में भी अंतिम संस्कार समारोह है. ‘डी वेल्ट’ (Die Welt) वेबसाइट के हवाले से एक्सप्रेस ने लिखा के अनुसार, ईरानी रेड क्रिसेंट और राष्ट्रीय संकट प्रबंधन संस्था के एक गोपनीय पत्र में उस समय के दौरान संभावित मौतों की चेतावनी दी, जब खामेनेई का शव अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारियों ने अंतिम संस्कार के जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने की स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन योजनाएं बनाई हैं. एक नगरपालिका कर्मचारी के हवाले से प्रकाशन ने कहा, “तैयार की गई कब्रें वास्तव में मौजूद हैं. जिम्मेदार लोगों से कहा गया था कि 3,000 तक मौतों को संभाला जा सकेगा.” “इतनी बड़ी भीड़ और भीषण गर्मी में, कोई नहीं जानता कि क्या होगा.” इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

अंतिम संस्कार में हर शहर में लाखों लोग शामिल होंगे; कुछ अनुमानों के अनुसार अकेले तेहरान में ही 2 करोड़ (20 मिलियन) तक लोग आ सकते हैं.

अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शनिवार, 4 जुलाई को शुरू हुई और यह क़ोम से होते हुए इराक के नजफ़ और कर्बला तक जाएगी, और अंत में मशहद में दफ़नाया जाएगा.

अधिकारियों ने मृतकों और लापता लोगों की स्थिति को संभालने के लिए विशेष यूनिट बनाई हैं और तेहरान के बेहश्त-ए-ज़हरा कब्रिस्तान में नई कब्रें तैयार की हैं. रिपोर्ट के अनुसार, शहर में बसों, मुफ़्त सार्वजनिक परिवहन, अस्थायी रसोई और स्कूलों व मस्जिदों में ठहरने की व्यवस्था की गई है.

भीड़भाड़ और भगदड़ के जोखिम को कम करने के लिए मेट्रो और बस सेवाएं चौबीसों घंटे चलाई जा रही हैं.

जर्मन रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया है

-जर्मन रिपोर्ट में अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों के दौरान 1,500 से 3,000 लोगों की संभावित मौत का अनुमान लगाया गया है.

-अधिकारी तेहरान में भीड़ से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयारी कर रहे हैं.

-2 करोड़ (20 मिलियन) तक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

-मशहद में दफ़नाने से पहले अंतिम संस्कार का जुलूस ईरान और इराक के विभिन्न हिस्सों से होकर गुज़रेगा.

-बड़े अंतिम संस्कारों के दौरान पहले हुई भगदड़ की घटनाओं ने सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ा दी हैं.

अधिकारी क्यों चिंतित हैं?

ईरान में अतीत में बड़े अंतिम संस्कारों के दौरान लोगों की जान जाने की घटनाएं हो चुकी हैं. 2020 में, सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के अंतिम संस्कार के दौरान भगदड़ में कम से कम 56 लोग मारे गए थे. 1989 में, अयातुल्ला रूहोल्लाह खुमैनी के अंतिम संस्कार के दौरान भी ऐसी स्थिति बनी थी, जब कई लोगों की मौत हुई और घायल भी हुए. अंतिम संस्कार के समय ईरान में फिलहाल युद्धविराम है. देश के भीतर राजनीतिक तनाव भी है.