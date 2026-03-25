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'Defeat Agreement' शब्द सुनते ही भड़का ईरान, अमेरिका को मिटाने की दी धमकी

ट्रंप के शांति दावे के बीच ईरान ने Defeat Agreement को बताया हार की डील बताया. चलिए इस खबर में आपको बताते हैं ईरान अमेरिका की शर्तें क्यों नहीं मान रहा.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि मिडिल ईस्ट संकट को खत्म करने पर ईरान के साथ प्रोडक्टिव बातचीत हुई. लेकिन 24 घंटे के अंदर ही तेहरान से ऐसा जवाब आया, जिसने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए. ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने कहा – अमेरिका अपनी हार को समझौता न कहे. इस बयान ने साफ कर दिया कि ईरान किसी भी तरह की डील को अपनी शर्तों पर ही देख रहा है और अभी कोई ठोस ब्रेकथ्रू नहीं हुआ है.

Defeat Agreement पर क्यों भड़का ईरान?

ईरान ने ट्रंप के बयानों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्हें फेक न्यूज तक बताया. सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि जब तक अमेरिका यह नहीं समझेगा कि क्षेत्र में स्थिरता उनकी ताकत से नहीं बल्कि ईरान की सैन्य शक्ति से तय होगी, तब तक हालात पहले जैसे नहीं होंगे. उन्होंने यह भी कहा कि ईरान कभी अमेरिका जैसे देश के साथ समझौता नहीं करेगा – न अभी और न ही भविष्य में. यह बयान दिखाता है कि ईरान इस पूरे मुद्दे को Defeat Agreement यानी हार मानने वाली डील के रूप में देख रहा है.

बातचीत के बीच अमेरिका कर रहा सैन्य तैयारी

एक तरफ ट्रंप ने 5 दिन के लिए ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले रोकने की बात कही. वहीं दूसरी तरफ 3,000 अमेरिकी सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजने की तैयारी भी सामने आई. इससे बड़ा सवाल उठता है कि अगर बातचीत सच में चल रही है, तो फिर सैन्य ताकत क्यों बढ़ाई जा रही है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप एक साथ दो रणनीति अपना रहे हैं – एक तरफ बातचीत का दबाव, दूसरी तरफ ताकत दिखाकर ईरान को झुकाने की कोशिश.

ट्रंप पर बढ़ता दबाव और बदली स्थिति

शुरुआत में अमेरिका को लगा था कि ईरान पर तेज हमलों से उसकी ताकत टूट जाएगी और अंदरूनी विरोध बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ईरान ने न सिर्फ जवाबी हमले किए, बल्कि गल्फ के देशों को भी निशाना बनाया, जिससे अमेरिका के सहयोगी देश भी चिंतित हो गए. घरेलू स्तर पर भी ट्रंप की लोकप्रियता गिर रही है और कभी न खत्म होने वाली जंग का दबाव बना रहा है. ऐसे में उनके लिए जल्दी समाधान निकालना जरूरी हो गया है.

ईरान क्यों नहीं मान रहा US की शर्तें

ईरान इस वक्त कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह झुका नहीं है. उसे लगता है कि अगर वह अभी समझौता करता है, तो यह उसकी हार मानी जाएगी. पिछले हमलों और हालिया एयरस्ट्राइक के बाद ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है. साथ ही, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बनाया है, जिससे उसकी बातचीत की ताकत बढ़ गई है. हालांकि देश के अंदर महंगाई, इंटरनेट बंदी और विरोध भी बढ़ रहे हैं. इसलिए ईरान को जल्द या देर से कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा लेकिन फिलहाल वह बेहतर डील के इंतजार में लड़ाई जारी रखना चाहता है.

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