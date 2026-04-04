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Iran Captured Us Pilot Mother Appeals Iran Embassy Sharp Reply

अमेरिकी पायलट की मां ने मांगी बेटे के लिए दुआ, ईरान बोला- ट्रंप से ज्यादा सुरक्षित हमारी कैद

Israel Iran War Update: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच दो अमेरिकी विमान गिराए गए. एक पायलट लापता है, उसकी मां की अपील पर ईरानी दूतावास ने जवाब दिया है.

अमेरिका और ईरान के बीच जारी लड़ाई अब बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. शुक्रवार (03 अप्रैल, 2026) को हालात तब और बिगड़ गए, जब ईरान ने अमेरिका के दो लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा किया. इनमें एक F-15 फाइटर जेट और दूसरा A-10 अटैक एयरक्राफ्ट शामिल था. इस घटना के बाद एक पायलट को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दूसरा पायलट अब भी लापता है. उसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है. इस घटना ने पूरे इलाके में डर और बेचैनी बढ़ा दी है.

लापता पायलट की मां ने अपील की

इस बीच लापता पायलट की मां ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश शेयर किया, जिसने लोगों का दिल छू लिया. उन्होंने बताया कि उनका बेटा उन्हीं विमानों में से एक में था जिसे गिराया गया. उन्होंने लिखा कि उन्हें अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिल रही और वे बेहद चिंतित हैं. उन्होंने लोगों से अपील की कि उनके बेटे और बाकी पायलटों के लिए दुआ करें. इस पोस्ट ने इंटरनेट पर तेजी से लोगों का ध्यान खींचा और कई लोगों ने उनके लिए संवेदना और प्रार्थना जताई.

ईरानी दूतावासों ने दिया तीखा जवाब

मामला उस वक्त और गरमा गया, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में मौजूद ईरानी दूतावासों ने इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. पाकिस्तान स्थित दूतावास ने सख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा कि उनका बेटा ईरान की कैद में ज्यादा सुरक्षित है, बजाय इसके कि वह अमेरिका के साथ रहे. उन्होंने यहां तक कहा कि मां को दुआ करनी चाहिए कि अमेरिकी रेस्क्यू टीम उसे ढूंढने से पहले वह ईरान की हिरासत में ही रहे. इस तरह का जवाब आमतौर पर कूटनीतिक स्तर पर नहीं देखा जाता.

नहीं कम हो रहा विवाद

साउथ अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने भी इससे मिलती-जुलती लेकिन और ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने दावा किया कि ईरान की सभ्यता बहुत पुरानी है और वे कैदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते हैं. इसके साथ ही, उन्होंने इजरायल पर निशाना साधते हुए कहा कि वहां कैदियों के साथ बर्बरता की जाती है. इस बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी.

मिडिल ईस्ट में बढ़ता खतरा

इसी दौरान मिडिल ईस्ट में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. बहरीन में अलर्ट सायरन बजाए गए, सऊदी अरब और यूएई ने ईरानी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया, जबकि इजरायल पर भी मिसाइल हमलों की खबरें सामने आईं. वहीं, अमेरिकी ड्रोन और हेलीकॉप्टर पहाड़ी इलाकों में लापता पायलट की तलाश में जुटे हुए हैं. इस पूरे घटनाक्रम ने साफ कर दिया है कि एक साधारण दिखने वाली घटना अब बड़े अंतरराष्ट्रीय टकराव का रूप ले सकती है, और हालात कब और कैसे बिगड़ जाएं, यह कहना मुश्किल है.

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