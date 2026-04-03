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ईरान ने मार गिराया US का F-15 फाइटर जेट, पायलट की खोज जारी- जिंदा ढूंढ़ने वाले को बड़ा इनाम देने का ऐलान
ईरान ने अमेरिकी F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा किया है. लेकिन यह F-35 बल्कि F-15 E फाइटर जेट है. साथ ही US पायलट को लेकर भी एक खबर सामने आई है.
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि, एक अमेरिकी फाइटर जेट F-15 E का पायलट विमान से इजेक्ट होकर दक्षिण-पश्चिमी ईरान के इलाके में गिरा. इस खबर का पता चलते ही, पहले कहा गया कि पायलट को पकड़ लिया गया है. लेकिन अब कहानी थोड़ी बदलती नजर आ रही है. चैनल ने यहां तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति उस पायलट को जिंदा ढूंढकर अधिकारियों को सौंपता है, तो उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा.
पायलट को लेकर नया दावा
इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिका की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. न तो पेंटागन ने कुछ कहा है और न ही व्हाइट हाउस ने कोई बयान दिया है. हां, बीच में ये खबर चल रही थी कि अमेरिका ने इन दावों को खरीज कर दिया. आमतौर पर ऐसे मामलों में देश तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन यहां चुप्पी बनी हुई है. इससे पता चलता है कि सही जानकारी का इंतजार किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय मामलों में कई बार इस तरह की चुप्पी भी एक रणनीति का हिस्सा होती है.
⚡️BREAKING
U.S. Special Forces have entered Iran to rescue an F-15 pilot
Tasnim reports that the American pilot is believed to be being held captive by the Revolutionary Guards pic.twitter.com/iR7rL7vIXt
— Iran Observer (@IranObserver0) April 3, 2026
मामला कितना गंभीर हो सकता है?
अगर ये बात सच होती है कि पायलट ईरान की जमीन पर गिरा या पकड़ लिया गया है, तो यह मामला बहुत बड़ा बन सकता है. किसी भी देश का सैनिक दुश्मन के हाथ लगना एक संवेदनशील मुद्दा होता है. ऐसे में ईरान इस स्थिति का इस्तेमाल बातचीत में दबाव बनाने के लिए कर सकता है. वहीं अमेरिका के लिए अपने पायलट को सुरक्षित वापस लाना प्राथमिकता होगी. इसके लिए वह कूटनीतिक या सैन्य दोनों तरह के कदम उठा सकता है, जिससे तनाव और बढ़ने का खतरा रहेगा.
WATCH: U.S. C-130 Hercules reportedly flying very low over Iran, deploying flares.
The U.S. forces are highly likely searching the pilots of downed F-15E jet. pic.twitter.com/cPaQg29bOg
— Clash Report (@clashreport) April 3, 2026
घटना की सच्चाई क्या है?
फिलहाल, आपको बता दें कि यह पूरी खबर सिर्फ एक स्थानीय ईरानी चैनल के दावे पर आधारित है. कोई ठोस सबूत या आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है. ऊपर से पहले पकड़ने की बात और फिर इनाम घोषित करना, इस कहानी को और उलझा देता है. इससे यही संकेत मिलता है कि पायलट की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है. ऐसे में जब तक दोनों देशों की तरफ से साफ जानकारी नहीं आती, तब तक इस खबर को सावधानी से समझना जरूरी है.
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