Hindi World Hindi

Iran Closed Strait Of Hormuz Amid Israel Us War Oil Price Will Increase

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? जिस पर ईरान ने लगाया ताला, जानें इसके बंद होने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा

What Will Happen if Strait of Hormuz Close: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जरा-सा खतरा पैदा होते ही तेल की कीमतों में उछाल आ जाता हैं. चलिए जानते हैं इसके बंद होने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले तेल शिपमेंट का लगभग एक चौथाई हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. (Photo from Freepik)

इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में माहौल गरमा गया है. ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है, इस बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज चर्चा का विष्य बन गया है. दरअसल, जब भी खाड़ी क्षेत्र में टकराव बढ़ता है, तो यह समुद्री रास्ता सुर्खियों में आ जाता. इसके पीछे वजह है – दुनिया के तेल कारोबार की बड़ी नस इसी रास्ते से होकर गुजरती है. अगर यहां जरा भी खतरा पैदा होता है, तो तेल की कीमतों में तुरंत उछाल आ जाता हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आखिर है क्या और इसके बंद होने से दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

ये भी पढ़ें: Israel Iran War Update : क्या इजरायली हमलों में मारे गये अयातुल्ला खामेनेई? ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान

क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक संकरा समुद्री गलियारा है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान है, जबकि दक्षिण में संयुक्त अरब अमीरात और ओमान स्थित हैं. यह करीब 161 किलोमीटर लंबा है, लेकिन कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 21 मील रह जाती है. जहाजों के आने-जाने के लिए तय नेविगेशन लेन लगभग दो-दो मील की होती है. उथले पानी और सीमित रास्ते के कारण यहां नेवल माइंस, मिसाइल और पेट्रोल बोट्स का खतरा बना रहता है. यही वजह है कि यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है.

ये दुनिया के लिए इतना जरूरी क्यों?

दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले तेल शिपमेंट का लगभग एक चौथाई हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है. रोजाना औसतन करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल, कंडेनसेट और रिफाइंड फ्यूल यहां से होकर जाता है. OPEC के कई देश एशियाई बाजारों में सप्लाई के लिए इसी मार्ग पर निर्भर हैं. कतर का ज्यादातर एलएनजी निर्यात भी इसी रास्ते से होता है. अगर यह मार्ग बाधित होता है तो तेल और गैस की वैश्विक सप्लाई चेन पर सीधा असर पड़ता है.

रास्ता बंद हुआ तो क्या असर होगा?

अगर ईरान इस रास्ते को बंद करता है या यहां सैन्य गतिविधियां बढ़ती हैं, तो तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आ सकता है. सप्लाई में रुकावट से बाजार में घबराहट बढ़ेगी और पेट्रोल-डीजल महंगे हो सकते हैं. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक की कीमतों पर असर पड़ेगा. जहाजों को लंबा रूट अपनाना पड़े तो समय और लागत दोनों बढ़ेंगे. इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और अमेरिका तक महसूस होगा.

लंबी चल सकती है ईरान-इजरायल की जंग

ईरान के पास बड़ी संख्या में शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं, जो आसपास के इलाकों को निशाना बना सकती हैं. ऐसे में खाड़ी देशों की सुरक्षा भी दांव पर लग सकती है. अगर तनाव बढ़ता है और युद्ध लंबा खिंचता है, तो वैश्विक ताकतों का सीधा हस्तक्षेप भी संभव है. चीन और रूस जैसे देश ईरान के साथ खड़े हो सकते हैं, जबकि अमेरिका और इजरायल अपने सहयोगियों के साथ रणनीति मजबूत करेंगे. कुल मिलाकर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धुरी है और यहां पैदा हुआ संकट पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है.

Add India.com as a Preferred Source