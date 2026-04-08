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'लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे...', ईरान की इजरायल को दो टूक, सीजफायर के बीच बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

सीजफायर के बीच ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है.

Published date india.com Published: April 8, 2026 10:46 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
'लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे...', ईरान की इजरायल को दो टूक, सीजफायर के बीच बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

Iran Shuts Strait of Hormuz: ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वह लेबनान (Lebanon) को अकेला नहीं छोड़ेगा. सीजफायर के बीच ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार पर असर पड़ सकता है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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