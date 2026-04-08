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Iran Closes Strait Of Hormuz Amid Ceasefire Against Israel Attack On Lebanon

'लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे...', ईरान की इजरायल को दो टूक, सीजफायर के बीच बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

सीजफायर के बीच ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है.

Iran Shuts Strait of Hormuz: ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि वह लेबनान (Lebanon) को अकेला नहीं छोड़ेगा. सीजफायर के बीच ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार पर असर पड़ सकता है.