ईरान ने किया होर्मुज़ बंद, अमेरिकी ठिकानों पर हमला! खुली चेतावनी- जहाज दिखा तो गोली चलेगी, बहरीन में मचा हड़कंप

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद करने का दावा किया है, बहरीन और अन्य अमेरिकी ठिकानों पर हमलों की बात कही है, जबकि अमेरिका ने कई दावों को खारिज करते हुए जवाबी कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं.

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ट्रंप बोले 'बमबारी जल्द रुकेगी', उधर ईरान ने दाग दीं मिसाइलें. (image AI)

ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद करने और जहाजों को गोली मारने की चेतावनी दी.

IRGC ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया.

अमेरिका ने होर्मुज़ बंद होने और अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले के दावों को खारिज किया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि बमबारी जल्द रुक सकती है, लेकिन ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी.

Iran closes Strait of Hormuz: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच बढ़ रही तनातनी के चलते ईरान ने फिर से होर्मुज़ (Strait of Hormuz) को बंद कर दिया है. बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया. होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए रास्ता बंद घोषित किया है. चेतावनी दी है वहां से गुजरने की कोशिश करने वाले जहाज पर गोलीबारी की जाएगी. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने कहा कि उसने हालिया अमेरिकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में ठिकानों पर हमला किया है. सरकारी समाचार एजेंसी IRNA द्वारा जारी बयान में गार्ड्स ने कहा, ऑपरेशन के दो चरणों के दौरान, अली और अहमद एयर फोर्स बेस पर अमेरिकी सेना के अठारह महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया.शेख ईसा एयर बेस को भी निशाना बनाकर नष्ट कर दिया.

दो भारतीय नाविकों की मौत

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ओमान तट पर वाणिज्यिक पोत ‘एमटी सेट्टेबेलो’ पर हुए हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत हुई है. फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) के महासचिव मनोज यादव ने इसकी पुष्टि की है.

बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े को निशाना बनाया

ईरानी मीडिया ने खबर दी कि ईरान ने बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े को निशाना बनाया. मेहर और फार्स समाचार एजेंसियों के अनुसार, ड्रोन हमलों में “पांचवें बेड़े के पैट्रियट सिस्टम के कम्युनिकेशन एंटीना और रडार सुविधाओं” को निशाना बनाया गया. खाड़ी देश के गृह मंत्रालय ने बताया कि बहरीन में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया और निवासियों से “शांत रहने और निकटतम सुरक्षित स्थान पर जाने” का आग्रह किया गया. हालात बिगड़ने के साथ ही बहरीन में सायरन बजने और ईरान के कराज में विस्फोट होने की भी खबरें आईं.

होर्मुज़ बंद का दावा अमेरिका ने किया खारिज

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने ईरान के इस दावे को खारिज कर दिया कि होर्मुज़ को बंद कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कमर्शियल जहाज इस जलमार्ग से आ-जा रहे हैं. CENTCOM ने जहाजों पर हमला करने के ईरानी दावों को भी खारिज कर दिया.

ईरान अमेरिकी हमलों का “करारा और निर्णायक जवाब” देगा

ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से चेतावनी दी कि ईरान अमेरिकी हमलों का “करारा और निर्णायक जवाब” देगा और अगर अमेरिका ने आगे कोई कार्रवाई की तो वह अमेरिकी हितों के नए ठिकानों को निशाना बनाएगा. ईरान के IRGC ने कहा कि उसने जॉर्डन में अल-अज़राक एयर बेस पर अमेरिकी विमानों और उसके कंट्रोल सेंटर को 12 बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है.

अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान में “कई” ठिकानों पर हमले किए. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर अंतरिम शांति समझौते पर बातचीत को टालने का आरोप लगाया था. बुधवार को व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ईरान पर बातचीत में देरी करने का आरोप लगाया और देश पर “बहुत कड़ा प्रहार” करने की धमकी दी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, “हम देखेंगे कि डील का क्या होता है. हम डील के बहुत करीब थे. लेकिन वे हमें टालते रहे. वे हमें बेवकूफ बनाते रहे.”

अमेरिकी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ

अमेरिकी सेना ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ में किसी भी अमेरिकी युद्धपोत पर हमला नहीं हुआ है. इससे पहले ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा था कि शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़ के पास अमेरिकी जहाजों को ईरानी सशस्त्र बलों द्वारा दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाया गया था. फॉक्स न्यूज़ के साथ एक इंटरव्यू में, ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीधे ईरानी अधिकारियों से बात की थी, जिन्होंने उनसे हमले रोकने को कहा था. उन्होंने आगे कहा कि बमबारी जल्द ही रुक जाएगी और मौजूदा हमलों के दौर में इज़राइल शामिल नहीं था.