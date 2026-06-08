ईरान युद्ध के 100 दिन, बंधक होर्मुज से लेकर जलते मध्य पूर्व तक अब तक दुनिया के क्या-क्या देखा?

Iran Conflict 100 Days: ईरान युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी, 2026 को हुई थी. 7 जून यानी रविवार को युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए हैं.

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28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू हुआ था और अब तक शांति समझौता नहीं हो पाया है. (photo credit, ANI and AI)

Iran Conflict 100 Days: ईरान युद्ध के 100 वें दिन सीजफायर के बावजूद ईरान और हिजबुल्लाह ने इजरायल पर सात से ज्यादा मिसाइलें दागकर बड़ा हमला किया. इसे देखकर ऐसा लगा कि कहीं फिर से वह भयंकर युद्ध न शुरू हो जाए, जिसने इतने दिनों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया है. आइये जानते हैं कि इस युद्ध के 100 दिनों में अब तक क्या-क्या बड़ी घटनाएं हुई हैं.

28 फरवरी, 2026

अमेरिका और इजरायल ने शुरुआती हवाई हमले किए और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई. साथ में ईरान के दर्जनों बड़े राजनेता और मिलिट्री लीडर मारे गए. अयातुल्ला के बेटे मोजतबा खामेनेई भी घायल हो गए, जो अब तक नए सुप्रीम लीडर बनने के बावजूद सार्वजनिक रूप से नहीं देखे गए हैं. सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक, पहला बम गिरने से कुछ घंटे पहले ही ऐसे संकेत मिलने लगे थे कि सैन्य कार्रवाई होने वाली है. अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर अमेरिकी बॉम्बर विमानों का वीडियो शेयर किया जो ईरान में ठिकानों पर हमला करने के लिए उड़ान भर रहे थे.

तेहरान और ईरान के अन्य इलाकों पर संयुक्त हमले

28 फरवरी को ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी सेना ने ईरान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है.

इजरायल पर पहला जवाबी हमला

28 फरवरी, को ही इजरायल में स्थानीय समय के अनुसार सुबह के लगभग 8:15 बजे इजरायल का होम फ्रंट कमांड निवासियों को चेतावनी दे रहा था, उनसे बम शेल्टर के पास जाने और ईरान की ओर से आने वाली मिसाइलों के हमले के लिए तैयार रहने को कह रहा. कुछ ही घंटों के भीतर, ईरान की पहली बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी गईं. मिसाइल तेल अवीव के एक केंद्रीय इलाके में गिरी थी. कम से कम 20 लोग घायल हुए और बाद में एक महिला की चोटों के कारण मौत हो गई.

लड़कियों के स्कूल पर अमेरिकी हमला

ईरान युद्ध के पहले दिन, दक्षिणी ईरान में एक एलिमेंट्री स्कूल पर हमला हुआ, जिसमें ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार कम से कम 168 बच्चे और 14 शिक्षक मारे गए.

अमेरिका को पहला नुकसान, 1 मार्च, 2026

ईरान ने मध्य पूर्व के अमेरिकी बेस को निशाना बनाया, जिसमें एक अमेरिकी सैनिक की मौत हुई. उस दिन शाम तक अमेरिका के कुल छह जवान मारे गए.

कच्चे तेल की कीमत

युद्ध के एक दिन बाद ही एक मार्च को तेल की कीमत एक साल से ज्यादा समय में पहली बार $80 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई. इसके बाद अप्रैल तक तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गईं

तेहरान में ज़मीनी हालात, 8 मार्च, 2026

इजरायल ने तेहरान के आस-पास तेल स्टोर करने वाली तीन जगहों पर बमबारी की. सुबह बारिश हो रही थी और बारिश का पानी काला पड़ गया था, शायद जल रही तेल की सुविधाओं से निकली कालिख की वजह से. उस शाम, ईरान के सरकारी मीडिया ने खबर दी कि इस्लामिक रिपब्लिक की ‘गार्जियन काउंसिल’जो वरिष्ठ धर्मगुरुओं से बनी एक संस्था है – ने एक नया सर्वोच्च नेता चुना है. अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई को इस्लामिक रिपब्लिक का तीसरा सर्वोच्च नेता घोषित किया गया.

तेल और गैस की कीमतों पर होर्मुज का असर, 8-12 मार्च, 2026

युद्ध के दूसरे सप्ताहांत के बाद, तेल बाजार को हकीकत का एहसास हुआ कि यह संघर्ष जल्द खत्म होने वाला नहीं था. ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से गुजरने वाले किसी भी तेल टैंकर को उड़ाने की धमकी दी थी, जिससे दुनिया की 20% तेल आपूर्ति रुक ​​गई.

लारीजानी समेत ईरान के कई और नेता मारे गए, 17 मार्च, 2026

ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी की टारगेटेड हत्या के साथ इज़रायल ने एक बार फिर वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों को निशाना बनाया. युद्ध के कुछ ही दिनों बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकार कर लिया था कि “जिन लोगों के बारे में हमने सोचा था (ईरान चलाने के लिए), उनमें से ज़्यादातर लोग मारे जा चुके हैं.

इजरायल ने लेबनान में हमले बढ़ाए, 23 मार्च, 2026

हिज़्बुल्लाह ने घोषणा की कि उसने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर मिसाइलें दागी हैं. इसके बाद इजरायल की बमबारी में लेबनान में कम से कम 1,000 लोग मारे गए थे, जिनमें 100 से ज़्यादा बच्चे शामिल थे.

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