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'आपके हाथ खून से रंगे हैं…', ईरान ने व्हाइट हाउस की अधिकारी कैरोलिन लेविट को मां बनने पर दी बधाई
karoline Leavitt: ईरानी दूतावास ने कैरोलिन के पोस्ट को निशाना बनाकर कहा कि आपके हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं.
karoline Leavitt: अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट दूसरी बार मां बनी हैं. कैरोलिन ने हाल में बेटी को जन्म दिया है, जिसका नाम विवियाना उर्फ विवि रखा है. कैरोलिन लेविट अपने इस निजी लम्हे को इंस्टाग्राम पर शेयर किया तो दुनिया भर से लोगों ने बधाइयां दीं. लेकिन, इसमें सबसे अलग बधाई संदेश था, अलग-अलग देशों में मौजूद ईरानी दूतावासों का.
आर्मेनिया में ईरानी दूतावास ने लिखा, आपको बधाई. बच्चे मासूम और प्यारे होते हैं. मिनाब के स्कूल में आपके बॉस ने जिन 168 बच्चों को मारा, और आपने उन्हें सही ठहराया, वे भी बच्चे ही थे. जब आप अपने बच्चे को चूमें, तो उन बच्चों की मांओं के बारे में सोचें.
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इंडोनेशिया के ईरानी दूतावास की पोस्ट
इंडोनेशिया में ईरानी दूतावास ने कैरोलिन के पोस्ट को रिशेयर किया. फिर लिका, “हर बच्चे को मां की गोद मिलनी चाहिए. हर मां को अभी भी अपने बच्चे को गोद में लेने का मौका नहीं मिलता, यह एक दुखद घटना है जिसे दुनिया को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
हैदराबाद स्थित दूतावास
हैदराबाद में ईरानी दूतावास ने कैरोलिन के पोस्ट पर लिखा, “बधाई हो! जैसा कि ईरानी कहते हैं, बेटी अपने माता-पिता के लिए भगवान का तोहफा होती है. मैं इस मौके पर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी सेना ने मिनाब स्कूल को दो बार निशाना बनाया, जिसमें 168 स्टूडेंट्स मारे गए. यह दुखी मां कहती है कि उसके बेटे का सिर्फ एक जूता बचा है. दुख की बात है कि उसके शरीर के कोई निशान नहीं मिले.
‘आपकी बेटी को शर्म आएगी’
दक्षिण अफ्रीका में ईरानी दूतावास ने लिखा, जब आपकी बच्ची बड़ी होकर इतिहास पढ़ेगी, तो उसे शर्म आएगी कि आपने इतिहास की सबसे नफरत वाली सरकारों में से एक की सेवा की. आपके हाथ मिनाब के बच्चों की तरह कई मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं.
अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया गया. ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्टर आईआरआईबी और स्थानीय मीडिया के अनुसार, इस हमले में मिनाब में एक ईरानी एलिमेंट्री स्कूल को भी निशाना बनाया गया. संयुक्त राष्ट्र की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, इस अटैक में कम से कम 175 लोग मारे गए. मारे गए लोगों में अधिकांश बच्चे थे, जिनकी उम्र 7 से 12 वर्ष के बीच थी.
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