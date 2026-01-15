Hindi World Hindi

Iran Crisis Us Attack Plan Impact On India Chabahar Instc

क्या भारत पर पड़ेगी युद्ध की मार? जानिए अमेरिका-ईरान में छिड़ी जंग तो कितनी बढ़ेगी महंगाई

Iran US Conflict: ईरान इस समय दोतरफा मुसीबत में फंसा हुआ है. एक तरफ महंगाई के खिलाफ जनता सड़कों पर है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने बड़े सैन्य हमले की धमकी दी है. इस अस्थिरता का सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है.

Iran US War: ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर आंतरिक और बाहरी संकट के मुहाने पर खड़ा है. एक तरफ देश के भीतर खराब अर्थव्यवस्था, गिरती मुद्रा और आसमान छूती महंगाई के खिलाफ जनाक्रोश चरम पर है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बढ़ते सैन्य तनाव ने तीसरे विश्व युद्ध जैसी आशंकाओं को जन्म दे दिया है.

ईरान में जारी इन प्रदर्शनों में अब तक सैंकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन यह केवल एक आंतरिक विद्रोह नहीं है. इसका असर सीधे तौर पर भारत के वैश्विक व्यापारिक हितों पर पड़ने वाला है. 28 दिसंबर से शुरू हुए ये विरोध प्रदर्शन शुरू में केवल बुनियादी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ थे.

ईरान में राजनीतिक अस्थिरता

हालांकि, हफ्तों के भीतर ही यह आर्थिक असंतोष एक राजनीतिक क्रांति में बदल गया है. अब प्रदर्शनकारी सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट ने आम जनता की क्रय शक्ति को खत्म कर दिया है, जिससे तेहरान समेत देश के कई बड़े शहरों में स्थिति अनियंत्रित हो गई है.

क्या युद्ध नजदीक है?

वैश्विक मीडिया रिपोर्ट्स और द न्यूयॉर्क पोस्ट के खुलासे ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है. वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दावा किया गया है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर एक बड़े सैन्य हमले की शुरुआती योजना पर गंभीरता से काम कर रहा है.

इस योजना में ईरान के परमाणु केंद्रों, सैन्य ठिकानों और रणनीतिक बुनियादी ढांचों पर व्यापक हवाई हमले शामिल हो सकते हैं. अगर अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प चुनता है, तो यह न केवल पश्चिम एशिया को अस्थिर करेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापारिक मार्गों को भी तहस-नहस कर देगा.

भारत के लिए ईरान का रणनीतिक महत्व

भारत के लिए ईरान केवल एक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एकमात्र व्यवहारिक द्वार है. भारत ने ईरान में अपने भू-राजनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है.

Add India.com as a Preferred Source

चाबहार बंदरगाह में निवेश

पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और कराची को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत ने चाबहार में भारी निवेश किया है. चाबहार-जाहेदान 700 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का काम 2026 के मध्य तक पूरा होना निर्धारित है. ईरान में अस्थिरता का मतलब है इन सभी परियोजनाओं का ठप्प होना.

इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर

यह एक मल्टी-मॉडल नेटवर्क है जो भारत को ईरान के रास्ते रूस और यूरोप से जोड़ता है. यह मार्ग पारंपरिक स्वेज नहर मार्ग की तुलना में 40% छोटा और 30% सस्ता है. यदि ईरान युद्ध की चपेट में आता है, तो भारत की पूरी यूरेशियन कनेक्टिविटी रणनीति ध्वस्त हो सकती है.

भारत-ईरान के बीच कितना व्यापार?

वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ईरान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है. भारत ने ईरान को 1.24 बिलियन डॉलर का सामान भेजा जिसमें चावल, चाय, दवाएं और मशीनरी आदि शामिल हैं. भारत ने 0.44 बिलियन डॉलर का आयात किया जिसमें सूखे मेवे और रसायन शामिल हैं.

भारत इस व्यापार में 0.80 बिलियन डॉलर के सरप्लस में है. ईरान भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक भागीदारों में शामिल है, जो यह दर्शाता है कि ईरान की स्थिरता भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी अनिवार्य है.

भारत पर संभावित प्रभाव

अगर ईरान में गृहयुद्ध की स्थिति बनती है या अमेरिका हवाई हमले करता है, तो भारत पर इसका त्रिकोणीय असर होगा. INSTC बाधित होने से यूरोप के साथ व्यापार महंगा हो जाएगा. चाबहार प्रोजेक्ट में लगा भारतीय पैसा और संसाधन जोखिम में पड़ जाएंगे. भले ही भारत अब तेल के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा देगा, जिससे भारत में महंगाई बढ़ेगी.

ईरान की वर्तमान स्थिति भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है. तेहरान में शांति और स्थिरता न केवल मानवीय दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि भारत के कनेक्ट सेंट्रल एशिया विजन की सफलता के लिए भी अनिवार्य है. आने वाले कुछ सप्ताह यह तय करेंगे कि चाबहार भारत की प्रगति का प्रवेश द्वार बना रहेगा या युद्ध की भेंट चढ़ जाएगा.