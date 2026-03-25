ईरान ने अमेरिका को दिया जोर का झटका

मिडिल ईस्ट में इजरायल-अमेरिका और ईरान की जंग को एक महीना होने को है. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जल्द से जल्द डील होने का दावा करते फिर रहे हैं. दूसरी ओर, बुधवार को ईरान ने अमेरिका को ऐसा बड़ा झटका दिया है, जिसे ट्रंप भूल न पाएंगे. ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों ने US एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमला किया, जिससे यह काम करने लायक नहीं रहा और उसे खाड़ी के पानी से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह सच नहीं है.